



Специалисты NASA выбрали место посадки будущего лунохода Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), который отправится к Луне в 2023 году — его посадят возле западной границы крупного ударного кратера Нобиле, расположенного в области южного полюса на видимой стороне Луны.

NASA анонсировало миссию VIPER по отправке исследовательского ровера на Луну на 70 Международном конгрессе астронавтики в 2019 году. Изначально его запуск был запланирован на декабрь 2022 года, но график пришлось сдвинуть. Контракт по программе CLPS (Commercial Lunar Payload Services), направленной на развитие частной лунной космонавтики в рамках «Артемиды», получила Astrobotic Technology, взявшая на себя обязательства по разработке и доставке аппарата на Луну. В результате запуск пришлось сдвинуть на ноябрь 2023 года, аппарат выведет в космос сверхтяжелая ракета Falcon Heavy. Ровер на Луну доставит спускаемый модуль Griffin, который также разрабатывает Astrobotic Technology. К слову, всего в рамках программы CLPS деньги на доставку грузов на Луну получили к настоящему моменту уже пять компаний, включая Firefly Aerospace украинского предпринимателя Максима Полякова.

Южный полюс Луны — одна из самых холодных и неисследованных областей в нашей солнечной системе. До сих пор этот регион изучали только с помощью инструментов дистанционного зондирования (миссии Lunar Reconnaissance Orbiter и LCROSS) — считается, что в постоянно затененных областях Луны вблизи полюсов сконцентрированы большие запасы льда и другие потенциальные ресурсы. Гористая местность к западу от кратера Нобиле была выбран в качестве места посадки VIPER из-за особенностей ландшафта, доступного для вездеходов, и множества близлежащих объектов, представляющих научный интерес, в том числе постоянно затененных участков.

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Специалисты NASA оценили самые оптимальные пути перемещения с учетом того, где VIPER может использовать свои солнечные панели для зарядки и поддержания необходимой рабочей температуры. Текущий маршрут VIPER позволяет лунохода посетить как минимум шесть участков, представляющих научный интерес — с неким запасом времени.

Выбранная рабочая зона в области кратера Нобиле охватывает площадь около 93 км2, и от 16 до 24 км ровер должен преодолеть своим ходом. По плану, VIPER проработает на спутнике около 100 дней.

Главная задача VIPER — оценить запасы воды в районе южного полюса, который считается одним из самых перспективных мест для организации обитаемой станции. Общая стоимость проекта на сегодня составляет 433 миллиона долларов. Автономный аппарат размером с небольшой автомобиль и массой 430 килограммов получит бур, нейтронный спектрометр, масс-спектрометр и спектрометр ближнего инфракрасного диапазона. Первый спектрометр позволит оценить количество залегающей воды дистанционно, а два других — анализа взятых при помощи бура образцов. Всего планируется три попытки забора образцов. Также ровер составит карту распределения и концентрации водяного льда в районе южного полюса Луны.

Ожидается, что собранные в ходе миссии VIPER данные позволят ученым лучше понять распределение ресурсов на Луне и будут использованы для планирования будущих миссий с экипажем для установления долгосрочного присутствия на лунной поверхности.