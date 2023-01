Наступні Apple MacBook Air та iMac отримають чип M3, побудований за 3-нанометровим техпроцесом — Bloomberg

Відповідно до звіту Марка Гурмана з Bloomberg, Apple працює над MacBook Air та iMac із чипом M3, створеним за більш ефективним 3-нанометровим процесом. Очікується, що M3 з’явиться пізніше цього або на початку наступного року.

Вперше на це Гурман натякнув у червні минулого року, коли писав, що компанія працює над оснащеним M3 13-дюймовим MacBook Air, 15-дюймовим MacBook Air і новим iMac. Інсайдер Apple зазначав, що M3 може з’явитися вже у 2023-му, але поки цього не сталося.

Натомість Apple включила нові процесори M2 Pro і M2 Max до лінійки MacBook Pro, яку анонсувала раніше цього місяця, а також додала M2 Pro до Mac Mini. Ці мікросхеми засновані на 5-нм техпроцесі другого покоління, що є модернізацією стандартного 5-нм процесу, який Apple використовує для виготовлення своїх мікросхем M1.

Очікується, що майбутній M3 зробить ще один крок вперед: за даними TSMC — компанії, яка виробляє чипи для Apple — 3-нм процес може підвищити швидкість до 15% і зменшити енергоспоживання на 30% у порівнянні з 5-нм процесом.

TSMC почала масове виробництво 3-нм чипів на своїх заводах у Тайвані минулого року, але ця технологія не надійде на нову фабрику виробника в Аризоні до 2026 року.

MacBook Air та iMac — не єдині пристрої, які незабаром можуть отримати оновлення M3. У той самий день, коли Apple анонсувала свої нові MacBook Pro, аналітик Apple Мін-Чі Куо сказав, що Apple може випустити ще одну серію моделей MacBook Pro з новими 3-нм процесорами M3 Pro і M3 Max у першій половині 2024 року.

