Apple представила новий Mac mini з процесорами M2/M2 Pro та припинила продаж моделей на чипах M1 та Intel

Компактний комп’ютер Apple Mac mini отримав процесори M2 та M2 Pro. Компанія обіцяє, що оновлення системної логіки виведе продуктивність mini на новий рівень, дозволяючи виконувати завдання, які раніше були недоступні для пристрою у такому малому корпусі.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Система на чіпі M2 складається з 8 обчислювальних ядер (4 продуктивних та 4 енергоефективних). Вбудований відеочип включає 10 ядер. Mac mini з M2 підтримує до 24 ГБ оперативної пам’яті із пропускною здатністю 100 ГБ/с. Модель з M2 може одночасно відтворювати два потоки відео 8K ProRes 422 з частотою 30 кадрів на секунду або до 12 потоків 4K ProRes 422 із тією самою частотою. Заявлено на 50% більшу продуктивність порівняно з попереднім поколінням Mac mini.

Mac mini з 12-ядерним процесором M2 Pro підтримує до 32 ГБ оперативної пам’яті з пропускною здатністю 200 ГБ/с. Оновлене нейронне ядро ​​Neural Engine працює на 40% швидше за аналогічний блок у процесорі попереднього покоління, прискорюючи обробку фото та відео. Комп’ютер відтворює до п’яти потоків 8K ProRes 422 зі швидкістю 30 кадрів за секунду або до 23 потоків 4K ProRes 422 з аналогічною частотою.

Mac mini M2 має два порти Thunderbolt 4 та підтримує до двох дисплеїв. Mac mini M2 Pro включає чотири порти Thunderbolt 4 та підтримує до трьох дисплеїв або один дисплей 8K. Обидві моделі оснащені двома портами USB-A, портом HDMI, портом Gigabit Ethernet 10 ГБ та спеціальним роз’ємом для навушників, що підтримує пристрої з високим імпедансом. Що стосується бездротового зв’язку, обидві нові моделі також оснащені найновішими стандартами Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3.

Одночасно з релізом нових Mac mini Apple прибрала з продажу моделі з процесорами M1 та Intel. Mac mini з M2 коштує від $599, покупка доступна з 24 січня.

Джерело: Apple