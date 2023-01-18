16-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M2 Max у топовій комплектації обійдеться в $6499

Вчора Apple анонсувала оновлені 14- та 16-дюймові моделі MacBook Pro з процесорами M2 Pro і M2 Max (за заявою компанії у 6 разів продуктивніше за будь-який MacBook з процесором Intel), і якщо макбуки налаштувати із найвищими специфікаціями, то найпродуктивніший коштуватиме $6499.

Вартість 14-дюймової моделі починається від $1999, а 16-дюймової – від $2499. Обидві стартові цінники залишаться незмінними порівняно з моделями попереднього покоління, але доступні більш значні оновлення залежно від моделі, і саме тут проявляться відмінності у вартості.

16-дюймовий MacBook Pro з максимальною продуктивністю, оснащений топовим процесором‌ M2 Max‌ з 12 обчислювальними ядрами та 32-ядерним графічним чипом, 96 ГБ пам’яті та 8 ТБ SSD, коштуватиме $6499. Модель M1 Max попереднього покоління коштувала $6099, але мала максимальну місткість пам’яті 64 ГБ.

Найновіші 14-дюймові моделі MacBook Pro можна налаштувати за такими ж специфікаціями, як і новий 16-дюймовий пристрій. 14-дюймовий MacBook Pro з ‌M2 Max‌, 96 ГБ уніфікованої пам’яті та 8 ТБ SSD коштує $6299 доларів, а не $5899 як попередник.

Передзамовлення на нові моделі MacBook Pro у 27 регіонах, зокрема й США, почалися вчора, тож перші пристрої надійдуть до клієнтів наступного вівторка.

Джерело: Macrumors