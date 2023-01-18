Анонс оновлених MacBook Pro з чипами M2 Pro та M2 Max спочатку планувався на осінь 2022 року (Бонус: 5 ключових особливостей новинок)

На цьому тижні Apple анонсувала нові 14- та 16-дюймові ноутбуки MacBook Pro з процесорами M2 Pro та M2 Max. Проте сайт Apple дозволяє припустити, що їхній анонс спочатку був запланований на осінь минулого року.

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Джон Грубер із Daring Fireball звернув увагу, що назва файлу відео з новинками, яке Apple випустила після анонсу оновлених 14-дюймових та 16-дюймових MacBook Pro та Mac mini, включає 2022 рік. Це дозволяє припустити, що відео спочатку було присвячене презентації минулого року. Відео тривалістю понад 18 хвилин схоже на цифрові заходи Apple, які компанія проводила протягом кількох попередніх років.

Деякі припускають, що 18-хвилинне відео є фрагментом більшого заходу, який компанія планувала провести у жовтні чи листопаді 2022 року. Воно могло б включати не тільки анонси нових комп’ютерів Mac з чипами M2 Pro і M2 Max, але й інші новинки. Версію про осінній анонс підтверджують і помічені в Twitter AR-файли для нових моделей MacBook Pro – вони були скомпільовані у жовтні 2022 року, за 3 місяці до фактичного анонсу нових комп’ютерів Mac.

Додамо, напередодні осені 2022 ходили чутки, що Apple планує провести два заходи в період з вересня по грудень: один для iPhone та Apple Watch, а інший для Mac та iPad. Тоді чутки стверджували, що другий захід буде повністю присвячений оновленим пристроям на базі власних чипів Apple, включаючи 14- та 16-дюймові ноутбуки MacBook Pro та планшет iPad Pro наступного покоління. Однак Марк Гурман з Bloomberg повідомив, що Apple перенесла випуск MacBook Pro. Також він писав, що компанія скасувала плани щодо проведення другого цифрового заходу восени, а замість цього анонсує пристрої, що залишилися, через пресрелізи на своєму сайті.

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У жовтні Apple анонсувала оновлений iPad Pro з чипом M2 та оновлений iPad 10-го покоління шляхом публікації пресрелізів. У середині грудня Гурман повідомив, що запуск нових комп’ютерів Mac намічено на «початок» 2023 року. Як бачимо, ця інформація підтвердилась.

Зазначимо, нові MacBook Pro є незначним оновленням порівняно з попередніми моделями, анонсованими в жовтні 2021 року. Але все ж таки пристрої містять кілька помітних нових функцій і змін. Розглянемо 5 найцікавіших фактів про новинки:

Нові моделі MacBook Pro у кольорі Space Gray тепер поставляються із зарядним кабелем MagSafe відповідного кольору Space Gray. Раніше це був кабель сріблястого кольору.

Вперше для лінійки Mac реалізовано підтримку бездротових стандартів зв’язку Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Це має покращити стабільність та продуктивність підключень.

Інтерфейс HDMI оновлено до версії HDMI 2.1, що забезпечує підтримку дисплеїв з роздільною здатністю 8K та частотою 60 Гц.

Новий 16-дюймовий MacBook Pro може працювати від батареї до 22 години. Це найбільше значення, коли-небудь доступне для Mac.

MacBook Pro попереднього покоління мав конфігурації до 64 ГБ оперативної пам’яті. Новий чіп M2 Max дозволяє створювати конфігурації з оперативною пам’яттю до 96 ГБ.

Джерело: macrumors 1, 2