Новини Ігри 15.12.2023 о 09:16 comment views icon

Naughty Dog скасувала мультиплеєрну The Last of Us Online. Компанія зосередиться на одиночних проєктах

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Юрій Орос

Автор новин

Naughty Dog скасувала мультиплеєрну The Last of Us Online. Компанія зосередиться на одиночних проєктах

Студія Naughty Dog оголосила, що скасовує багатокористувацьку гру, яку вона розробляла у всесвіті The Last of Us Online. Згідно з їхніми словами, гра перебувала в стадії препродакшну ще під час роботи над The Last of Us Part II.

The Last of Us Online
Ось так виглядало лоббі скасованої The Last of Us Online.

Однак, «щоб випустити й підтримувати The Last of Us Online, потребувалося вкласти всі ресурси студії в підтримку контентом на довгі роки, що серйозно вплинуло б на розробку майбутніх однокористувацьких ігор», — кажуть у Naughty Dog.

Отже, перед ними було два шляхи: стати студією, що спеціалізується виключно на онлайн-іграх, або продовжувати зосереджуватися на одиночних сюжетних іграх, які визначають спадщину Naughty Dog. Очевидно, студія обрала другий шлях. Тим більше, що має «більше однієї» нової великої однокористувацької гри в розробці, передає The Verge.

Скасування The Last of Us Online додає до списку проєктів у сфері онлайн-ігор, від яких відмовилася Sony. Замість запланований 12 ігор онлайн-сервісів до березня 2026 року, тепер вона планує випустити лише шість. The Last of Us Part II Remastered від Sony та Naughty Dog вийде 19 січня 2024 року. Другий сезон популярного серіалу HBO дебютує у 2025 році.

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