Навушники OPPO Enco X3i пропонують адаптивне ANC, індивідуальні звукові профілі, до 44 годин автономності та ціну 4999 грн

Компанія OOPPO AED Україна представила в Україні третє покоління бездротових навушників — OPPO Enco X3i. Вони мають активне шумозаглушення та позиціюються як бездротовий пристрій Hi-Res Audio.

OPPO Enco X3i оснащені двома динамічними драйверами: вуфером 10,4 мм та твітером 6 мм. Як заявляє розробник, навушники досягають широкого діапазону частот від 15 Гц до 40 кГц. Новинка підтримує Bluetooth 5.3, LHDC 5.0 та кілька власних технологій OPPO для покращення передачі звуку. Наприклад, OPPO Alive Audio дозволяє імітувати просторове 3D-звучання, створюючи глибину й об’ємність, незалежно від пристрою або джерела звуку. Оновлена технологія Golden Sound 2.0 передбачає проведення швидкого аудіо тесту, після якого навушники генерують персоналізовані аудіопрофілі та точно налаштовують аудіо вихід індивідуально для кожного користувача.

Також зазначається, що OPPO Enco X3i оснащені інтелектуальною технологією шумозаглушення, сертифікованою TÜV Rheinland. Навушники мають діапазон блокування 4000 Гц і глибину шумопоглинання до 49 дБ. Функція інтелектуального шумопоглинання Smart-Scene використовує три вбудовані мікрофони для виявлення навколишнього шуму і застосовує власні алгоритми для вибору найбільш відповідного режиму шумопоглинання залежно від оточення користувача. Також передбачені алгоритми шумозаглушення дзвінків і шумозаглушення вітру.

Повністю заряджені навушники забезпечують до 10 годин безперервного відтворення з вимкненим активним шумопоглинанням. У поєднанні з зарядним кейсом автономність зростає до 44 годин. Функція швидкого заряджання подовжує час відтворення до 7 годин після 10-хвилинної зарядки. Корпус навушників забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP55.

Навушники важать по 4,8 г кожен. Вони оснащені сенсорною панеллю управління, яка дозволяє, в тому числі управляти гучністю. Навушники поєднують в собі металеве покриття та матову текстуру. Новинки доступні у двох кольорах, Electric Blue (Синій Електрик) та Meteor Grey (Сріблястий Метеор).

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В Україні нові бездротові навушники OPPO Enco X3i можна придбати на старт продажів до 16.06.2024 за 4999 грн замість 5555 грн.

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