23.02.2026

Назад у 1995-й: Opera Rewind нагадає, якими були улюблені інтернет-меми 30 років тому

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Назад у 1995-й: Opera Rewind нагадає, якими були улюблені інтернет-меми 30 років тому
Depositphotos

На честь свого 30-річчя Opera випустила Web Rewind. Це інтерактивний погляд на те, як еволюціонував інтернет із часом, включно із золотими роками, коли хлопець із AOL із фразою “You’ve got mail” був актуальним, а Grumpy Cat був трендом.


Opera святкує свій день народження найкращим способом, який знає: показує всім “дитячі фото” інтернету й розчулено ними захоплюється. Opera наполягає, що, хоча це й кураторська добірка контенту, сприймати її слід менше як музей, у якому хроніка охоплює історію інтернету з 1995 року, і більше як майданчик, де можна експериментувати й гратися з речами. Інтерактивно доступні ключові моменти, технології та сервіси вебу — від звуків модему 56k до появи великих платформ і зміни дизайну сайтів.

Photo: Web-Rewind.com

У проєкті присутня механіка, схожа на веб-машину часу. Web Rewind працює як “машина часу”: утримування пробілу на клавіатурі дозволяє перемотувати події за роками, а також можна натискати на конкретний рік, щоб перейти безпосередньо до артефактів того періоду. Серед них — ранні сервіси, елементи інтерфейсу і навіть звукові ефекти епохи dial-up. Opera також проводить невеликий конкурс, де ви можете поділитися своїм улюбленим інтернет-спогадом:

“Щоб відзначити велике 3-0, ми шукаємо найкращі веб-спогади, які справді закарбувалися. Ми закликаємо всіх на мить озирнутися назад і подати власні моменти “Web Rewind” — чи то взаємодію онлайн, що змінила життя, ностальгійний ігровий сайт, чи шматочок інтернет-фольклору, який визначив ваш досвід у мережі”, — йдеться на сайті проєкту.

Усе, що потрібно для участі, — це відвідати сайт, натиснути кнопку “Submit”, а потім розповісти свою історію, використавши до 500 символів. Якщо у когось досі є відео чи зображення з цієї історії, також можна завантажити його, за умови що файл менший за 10 МБ. До 27 березня 2026 року є час прийняти участь, а переможці зможуть здійснити поїздку у Швейцарію до 30 червня 2026 року.


“Автори трьох найкращих робіт виграють поїздку до місця, де все почалося: CERN у Швейцарії. Саме тут у початку 90-х народилася Всесвітня павутина. Переможці отримають рідкісну можливість відвідати домівку Великого адронного колайдера й стати там, де сер Тім Бернерс-Лі вперше революціонізував спосіб, у який ми ділимося інформацією”, — додають у Opera.

Проєкт позиціонується не лише як ностальгія, а й як освітній ресурс. Крім розваги, Web Rewind від Opera має освітню цінність: він показує молодим користувачам, скільки й як змінився інтернет за 30 років — від примітивних текстових сторінок до сучасних мультимедійних і ШІ-орієнтованих інтерфейсів. Такий підхід робить архів корисним навіть тим, хто не пам’ятає ранній веб.

Opera GX впроваджує фальшиву історію переглядів для посмертного захисту онлайн-репутації користувача

Джерело: XDA-developers.com

