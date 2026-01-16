Новий рік, новий браузер: Opera One R3 має 9 кольорів для островів вкладок, динамічні теми зі звуком та ШІ

Opera One R3

Opera випустила нову версію браузера для Windows, macOS і Linux під назвою One R3. Там з’явилися кольорові “острови” вкладок, оновлений ШІ, динамічні теми зі звуком, розширений розділений екран і сервіси Google в боковій панелі.

Групи вкладок автоматично збирають сторінки за контекстом. У версії R3 їх можна називати та виділити різними кольорами, всього доступно дев’ять варіантів. Це зручно: один колір для роботи, інший для пошти, окремий для відео чи особистих справ тощо. ШІ браузера працює окремо з кожною сторінкою або цілою групою, без їхнього перемішування.

Технічне оновлення торкнулося штучного інтелекту браузера. Тепер він працює на новій архітектурі з агентним рушієм Opera Neon і відповідає на 20% швидше. ШІ може використовувати вміст відкритої вкладки або групи для відповідей, але цю функцію можна вимкнути прямо в чаті. Також з’явилася підтримка запитів по відео YouTube, тобто ШІ розпізнає тему ролика і допомагає знайти потрібний момент або пояснити зміст.

Ще більшим став розділений екран. Якщо раніше можна було відкривати дві вікна одночасно, то тепер до чотирьох з різними макетами: горизонтальними та сіткою. Функція доступна в режимі раннього доступу. Замість окремої бета-версії Opera запустила експериментальний режим. Його можна просто увімкнути в браузері та одразу тестувати новинки без встановлення іншої збірки.

Для браузера розширили бічну панель: тепер з’явилися Gmail і Google Календар поряд із месенджерами, музичним плеєром, Slack та Discord. Окремо додали блок із динамічними темами. В One R3 з’явилися три нові: Radiance (для темного режиму), Orbit (для світлого) та Sonic. Radiance і Orbit мають власне звукове оформлення, а тему Sonic створили разом зі Spotify, щоб вона реагувала на музику в плеєрі Opera й змінювала фон під ритм.

Нагадаємо, у 2025 році компанія випустила новий браузер для “психічного здоров’я” користувачів, концентрації уваги та сесіями з медитацією. Окремою новинкою став вбудований ШІ-перекладач з підтримкою 40 мов, в тому числі української.

Джерело: PR News Wire