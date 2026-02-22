banner
Користувач підʼєднав 21-річний iBook до Wi-Fi і без проблем завантажив оновлення з серверів Apple

Андрій Шадрін

Photo: Xahlee.info

Схоже, старі ноутбуки Apple досі придатні до використання. Через 27 років після запуску багаторічна лінійка iBook від Apple усе ще може отримувати застарілі оновлення з серверів компанії — 21-річний iBook G4 без жодних модифікацій безперешкодно підключається до Wi-Fi та завантажує оновлення.


Задовго до появи MacBook компанія Apple пропонувала споживачам свою культову лінійку iBook. Створена після повернення Стіва Джобса до компанії у 1996 році, вона була дешевшою та менш потужною альтернативою професійному ноутбуку Apple — PowerBook. Очевидно, така сегментація не зашкодила її підтримці, адже навіть через 27 років після запуску лінійка iBook усе ще здатна отримувати оновлення з серверів Apple.

Нещодавній допис користувача Reddit, який спричинив хвилю ностальгічних відгуків, демонструє iBook G4, випущений наприкінці 2003 року, однак довговічність застарілої програмної підтримки Apple теоретично стосується всієї лінійки iBook, включно зі старішим, яскравим iBook G3, вперше представленим у 1999 році.

“MacOS, яка офіційно підтримує 27-річні iBook, усе ще може підключатися до сучасної мережі Wi-Fi та завантажувати оновлення з серверів Apple без будь-яких модифікацій. Apple — повна протилежність запланованому старінню. Цьому екземпляру 21 рік, але суть залишається незмінною”, — написав реддітор Decent-Cow2080 та виклав фото свого “раритету”.

Автор допису зміг завантажити кілька патчів у вже 2026 році; щоправда, це не повноцінні оновлення, адже навіть підтримка безпеки для iBook G4 завершилася у 2011 році. Проте сам факт того, що ці файли досі зберігаються та готові до завантаження для будь-кого, кому вони потрібні, вражає. Наявність функціональної macOS, що все ще працює на цій машині, можна порівняти з тим, якби Windows 98 сьогодні розміщувалася на серверах Microsoft (спойлер: ні, цього немає).

Photo: TomsHardware.com / Getty / NurPhoto

Хоча автор допису поспішив похвалити Apple, у коментарях зазначають нюанс: це лише оновлення десятирічної давнини, які накопичувалися роками. Ймовірно, автор щойно увімкнув свій iBook або вперше за довгий час підключив його до інтернету й отримав ці оновлення. Варто також підкреслити ще один аспект: цей 21-річний пристрій здатен підключатися до сучасної мережі Wi-Fi без будь-яких модифікацій — важлива частина спадщини iBook G4.

“Люди часто плутають фактичне застарівання із запланованим старінням. Нова операційна система завжди найкраще працюватиме на найновішому пристрої. На старіших (не старих — саме старіших, що сьогодні може означати навіть дворічні) машинах вона працюватиме повільніше. Йдеться про експоненційне зростання”, — написав у коментарях юзер Individual_Guard3721.

iBook був дуже важливим пристроєм для Apple, оскільки змінив сприйняття як самої компанії, так і ноутбуків загалом. Це був перший масовий споживчий ноутбук із підтримкою Wi-Fi (Apple називала це AirPort), і разом із демонстрацією з обручем на сцені це виглядало так, ніби майбутнє бездротових технологій можна було побачити на власні очі. Майже символічно, що майже через три десятиліття людей досі вражає те, наскільки безшовно він підключається до інтернету. Можливо, він уже не здатен так само ефективно переглядати вебсайти, але саме він проклав шлях для кожного ноутбука, що з’явився після нього.

Джерело: TomsHardware.com

