WB: «Джокер 2» вийде 4 жовтня 2024 – рівно через п’ять років після прем’єри першої частини

Зйомки фільму “Джокер 2” ще не почалися, а кіностудія Warner Bros. вже запланувала дату прем’єри картини, обравши ту саму, що й у першому випадку – 4 жовтня. Звичайно, терміни кінорелізу можуть ще не раз перенести, але націленість студії на 2024 рік дозволяє оцінити ступінь готовності проекту.

Як ми вже розповідали, сценарій авторства Скотта Сільвера та Тода Філліпса був готовий ще влітку. Тоді ж ми дізналися робочу назву картини – “Joker: Folie à deux” / “Джокер: Божевільність на двох” і цілком очікуване повернення Хоакіна Фенікса до виконання титульної ролі.

Трохи пізніше стало відомо, що до акторського складу хоче приєднатися співачка та актриса Леді Гага, яка претендує на роль Харлі Квінн, вона ж психіатр Харлін Квінзел із лікарні Аркхем для душевнохворих злочинців. За чутками, істотна частина фільму розвиватиметься у цій клініці, а сама картина буде не драмою, а… мюзиклом. Початок зйомок сиквела заплановано на зиму цього року.

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Зазначимо, що за роль у першій картині Хоакін Фенікс отримав $4,5 млн, але за продовження йому заплатять вже $20 млн, тобто в 4,5 рази більше. Таке зростання пов’язане з вражаючими комерційними показниками – збори фільму склали $1,07 млрд при дуже скромному за супергеройськими мірками бюджеті в $62,5 млн.

Нагадаємо, що днями Warner Bros. скасувала вже знятий кінокомікс Batgirl/«Бетгерл» з бюджетом $90 млн, призначений для стрімінгового сервісу HBO Max.

Джерело: Variety