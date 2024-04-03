Фільм «Джокер: Божевілля на двох» отримав рейтинг R через сцени з «сильним насильством» та «повним оголенням»

Фільми з рейтингом R дозволяють для перегляду особам, які не досягли 17 років, лише за присутності одного з батьків або законного представника.

За даними Variety, мюзикл, який продовжує історію «Джокера» 2019 року, отримав рейтинг R через сцени з «сильним насильством», «обсценною лексикою», а також «короткочасним повним оголенням». Оригінальний фільм отримав подібну характеристику — однак з додатковою приміткою про «тривожну поведінку».

Хоакін Фенікс повторює роль Артура Флека, тоді як Леді Ґаґа вперше приміряє на себе роль його подружки.

Раніше Гарлі Квін грала Марґо Роббі в таких фільмах, як «Загін самогубців» (2016), «Хижі птахи» (2020) і «Загін самогубців: Місія навиліт» (2021). Ґаґа, яка відзначилась ролями у стрічках «Народження зірки» та «Дім Ґуччі», має зобразити «більш дорослу версію» лиходійки та проявити свої вокальні здібності (оскільки фільм, як зазначав режисер Тодд Філліпс, буде мюзиклом).

До акторського складу сиквела також увійшли Кетрін Кінер, Брендан Ґлісон і Зазі Бітц.

Курс Power Skills For Tech від Enlgish4IT. Зменшіть кількість непорозумінь на робочому місці та станьте більш ефективним у спілкуванні в мультикультурній команді. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Реєстрація на курс

Раніше стало відомо, що Warner Bros. витратила $200 млн на «Джокер 2» — це більш ніж удвічі перевищує бюджет першої частини. Перший «Джокер» зібрав у світовому прокаті понад $1 мільярд і очолив «Оскар» 2020 року з 11 номінаціями. Фенікс отримав статуетку за найкращу чоловічу роль.

Фільм «Джокер: Божевілля на двох» має вийти в кінотеатрах 4 жовтня 2024 року. Офіційний трейлер очікуємо 9 квітня.

Постер