ЗМІ: “Джокер 2” буде мюзиклом, а роль Харлі Квін хоче зіграти співачка Леді Гага

Днями сіквел фільму “Джокер” отримав робочу назву та сценарій, а тепер голлівудські джерела повідомили ще кілька цікавих новин щодо проекту. Одразу кілька ЗМІ запевняють, що у “Джокері 2” хоче зіграти популярна співачка Леді Гага, яка претендує на роль Харлі Квін. При цьому сам фільм поміняє тональність і буде не похмурою драмою із психопатичним відтінком, а… мюзиклом.

Виходячи з цієї інформації виникає питання – автори спочатку збиралися зняти мюзикл і тому підбирали “акторку, що співає”? Або отримавши можливість залучити до картини Леді Гагу, боси Warner Bros. вирішили максимально використати всі таланти співачки? На даний момент офіційного підтвердження цієї інформації немає, але це цілком типово для індустрії, де переговори про умови та гонорари не коментуються до підписання контракту.

До речі, на користь версії про те, що головною темою нового фільму стануть болючі стосунки каже його назва – «Folie à deux» / «Безумство на двох». Ну, а як ми пам’ятаємо по коміксах, саме Харлі Квінн (вона ж Харлін Квінзел – психіатр із лікарні Аркхем для душевнохворих злочинців) виступає основним любовним інтересом Джокера.

Зазначимо, що в останні роки Леді Гага робить активні спроби підкорити Голлівуд – у 2018 році вона знялася в мюзиклі “Зірка народилася” (до речі, одним із продюсерів картини був режисер “Джокера” Тодд Філліпс), у 2021 році – у драмі “Дом Gucci” , а в поточному році має вийти бойовик “Швидше за кулю” за її участю.

Джерело: Coming Soon