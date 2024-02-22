Warner Bros. витратила $200 млн на фільм «Джокер 2». Це більш ніж удвічі перевищує бюджет першої частини

Приблизно за пів року в кінотеатрах вийде новий фільм «Джокер 2». І як вже стало відомо, він буде дуже дорогим. Його бюджет начебто становить $200 млн та більш ніж удвічі перевищує витрати на створення першої частини 2019 року.

Повідомляється, що 10% від загального бюджету становить гонорар Хоакіна Фенікса. За повторне виконання ролі одного з головних персонажів DC він отримає $20 млн. Водночас Леді Гага, яка зіграє Харлі Квінн, отримає $12 млн за свою роль.

Хоча ця сума в $200 млн є великою, «Джокер» мав величезний успіх для Warner Bros., тому не дивно, що студія захоче інвестувати значні кошти в продовження. Окрім того, що він отримав численні нагороди та став шостим найкасовішим фільмом 2019 року, це також був перший фільм із рейтингом R, збори якого перевищили $1 млрд у прокаті.

«Джокер 2» також слідує тенденції, згідно з якою блокбастери, особливо фільми про супергероїв, збільшуються в бюджеті. Незважаючи на те, що «Джокер» мав бути окремим фільмом, у 2022 році було анонсовано його продовження. Друга частина вийде в прокат 4 жовтня.

Джерело: ign

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