Не тільки «Гра престолів»: Джордж Мартін показав декорації фантастичного фільму «Літня машина» від сценариста «Сутінкової зони»

Автор романів «Пісня криги й полум’я», які лягли в основу серіалу «Гра престолів» Джордж Мартін поділився першим поглядом на короткометражний науково-фантастичний фільм під назвою «Літня машина» (The Summer Machine), який стане першим в новій антології.

Видання Deadline опублікувало зображення Мартіна, який сидить у кріслі на фоні якоїсь науково-фантастичної техніки. Про фільм відомо дуже мало, хоча анонімні джерела повідомили, що він стане першим із нової науково-фантастичної антології.

Майкл Кассутт, сценарист «Сутінкової зони», є режисером та сценаристом, а продюсерами будуть сам Джордж Мартін, Стів Грем, Еліас Галлегос і Марк Стайніг. У «Літній машині» зіграли Ліна Еско разом із Чарльзом Мартіном Смітом та Меттом Фруером.

Коли його попросили щось сказати про фільм, Мартін пожартував: «Наближається літо», перефразовуючи знамениті слова Неда Старка «Зима наближається».

Мартін, який після завершення «Гри престолів» почав співпрацювати з HBO над екранізаціями інших своїх творів: «Дім дракона», «Лицар семи королівств» тощо, нещодавно заявив, що екранізації майже завжди гірші за книги.