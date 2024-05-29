Творець «Гри престолів» Джордж Р. Р. Мартін каже, що телеадаптації виходять гіршими за книжки «у 999 з 1000 випадків»

Автор циклу фентезійних романів «Пісня льоду й полум’я», який ліг в основу хітового серіалу HBO «Гра престолів», Джордж Р. Р. Мартін розкритикував у своєму блозі теле- та кіноадаптації книжок.

«Куди не глянути, усюди є багато сценаристів і продюсерів, які прагнуть взяти чудові історії та «зробити їх своїми». Здається, не має значення, чи був там взагалі автор вихідного матеріалу», — пише Мартін.

Як приклад письменник навів серіал «Пісочний чоловік», яким Netflix адаптував серію коміксів Sandman Ніла Ґеймана, хоча й не уточнив, що саме не так було з екранізацією.

«Незалежно від того, наскільки великим є цей письменник, незалежно від того, наскільки чудовою є книга, завжди є хтось, хто думає, що він може зробити краще, прагне взяти історію та «поліпшити» її», — продовжив Мартін. «Книга є книга, фільм є фільм», — скажуть вони вам, ніби кажуть щось глибоке. І роблять історію своєю, але не роблять її кращою».

Автор «Гри престолів» додав, що в адаптаціях «історія погіршується у 999 випадках з 1000» і водночас зазначив, що ці поєдині випадки виходять дійсно гідними — як-от «Сьоґун». Мартін сказав, що читав книгу Джеймса Клавелла, коли вона була випущена у 1975 році, а також дивився першу адаптацію 1980-х — «знаменну віху», яка не потребувала нової версії, на думку письменника (яку він, власне, змінив після перегляду серіалу FX).

«Радий, що вони це зробили. Новий Сьоґун чудовий», — написав він. «Краще, ніж версія Чемберлена, запитаєте ви? Хм, я не знаю. Я не дивився мінісеріал 1980 року з, ну, 1980 року. Цей теж був чудовий».

Він додав, що стара та нова версії мають деякі значні відмінності — зокрема субтитри, які роблять японський діалог зрозумілим для англомовного глядача, однак обидві по-своєму вірні роману Клавелла.

«Думаю, автор був би задоволений. Як старі, так і нові сценаристи шанували вихідний матеріал і дали нам приголомшливі адаптації, протистоячи імпульсу «зробити це своїм».

Телеадаптація власних книг Мартіна, серіал «Гра престолів», хоча й скромно стартував, але згодом став одним із найпопулярніших шоу на HBO. Кількість глядачів збільшувалася з кожним наступним сезоном — причому 8-й став найпопулярнішим із приголомшливими 46 млн переглядів.

На момент виходу 7 та 8 сезонів, серіал вже перевершив події оригінального роману Мартіна, тож творці не мали вихідного матеріалу і намагалися завершити власноруч низку сюжетних ліній (у тому числі протистояння з Королем Ночі та обрання нового правителя Вестеросу) — і цей фінал не надто прийшовся до душі глядачам. У нещодавньому інтерв’ю шоуранери Девід Беніофф і Д. Б. Вайс заявили, що розраховували на кращі реакції.

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Раніше Джордж Р. Р. Мартін анонсував одразу 8 серіалів з всесвіту «Гри престолів». Влітку очікуємо вже другий сезон «Дому дракона», також цього року стартує розробка «Лицаря семи королівств» — серіалу, заснованого на новелах про Лицаря Дунка (Сер Дункан Високий — згодом Лорд-командувач Королівської гвардії) та його зброєносця Егга (згодом короля Ейгона V Таргарієна).

HBO тим часом співпрацює зі сценаристом «Бетмена» Метсоном Томліном для створення серіалу про Ейгона «Завойовника» Таргарієна (події відбуватимуться приблизно за 130 років до більшості подій «Дому дракона», тобто майже за 300 років до подій оригінального серіалу «Гра престолів»).

Щодо прямого сиквела «Гри престолів» про Джона Сноу, то його скасували — через брак вихідного матеріалу, що звучить досить іронічно на тлі заяв Мартіна.