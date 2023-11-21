Джордж Мартін каже про 8 серіалів з циклу «Гра престолів» і пише «Вітри зими» зі швидкістю 0 сторінок за рік

Джордж Р. Р. Мартін сказав в інтерв’ю, що він написав 1100 сторінок книги «Вітри зими» з серії «Пісні льоду та полум’я», за якими створена «Гра престолів» – стільки ж, скільки він написав станом на грудень 2022 року. Також Мартін повідомив, що у планах не тільки «Дім дракона», а ще вісім серіалів «Гри престолів».

«Основне, що я насправді пишу, це те ж саме… Я хотів би писати так само швидко, як [автор «Останнього королівства» Бернард Корнуелл], але я запізнився на 12 років із цим клятим романом, і я борюся з цим».

«Я написав приблизно 1100 сторінок, але попереду ще сотні. Це величезна книга. Можливо, я повинен був почати писати менші книги, коли починав це, але це важко. Це головне, що займає більшу частину мого трудового життя».

У грудні 2022 року Мартін казав, що він створив «приблизно 1100-1200 сторінок», і залишилося 400 або 500. Майже рік по тому в автора залишилося стільки ж роботи.

Звичайно, жоден письменник не створює ідеальної першої чернетки – написання «Вітрів зими» також включає перечитування, переписування, редагування, планування тощо, тож є багато роботи й без збільшення загальної кількості сторінок. Але все ж швидкість вражає.

Мартін сказав, що у жовтні 2022 року книга була готова приблизно на три чверті, та зазначивши, що він повністю закінчив історії деяких персонажів, але має ще вплести в них інші «гілки». Однак загальний прогрес «Вітри зими» став джерелом постійних приколів у навкололітературній спільноті, і навіть сам автор бере участь у жартах.

Вперше вікно випуску «Вітрів зими» окреслилося у 2011 році, коли вийшла попередня книга, «Танець з драконами». Тоді Мартін сказав, що на завершення в хорошому темпі знадобиться три роки – книга очікувалася у 2014 році. Але, як бачимо, щось пішло сильно не так.

Окрім книги, Джордж Мартін також працює з HBO над серіалами з циклу «Гра престолів». «Дім дракона» невдовзі матиме другий сезон, а інший серіал, під назвою «Історії про Данка та Егга», щойно отримав дозвіл. За словами Мартіна, це один з 8 (!) запланованих нових серіалів, однак це не означає, що всі вони отримали зелене світло і точно будуть випущені – HBO та Мартін наразі дише досліджують можливості.

«Історії про Данка та Егга» зосереджені на житті лицаря на ім’я сер Данкан Високий і його зброєносця з роду Дейнеріс, Ейгона V Таргарієна. Інші спін-оффи, зокрема, включають «10 000 кораблів», про події за 1000 років до «Гри престолів», «Сноу» та «Морську змію», про дім Веларіон та його голову, лорда Корліса.

Джерело: IGN