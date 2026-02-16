"Не виключаємо, але поки не готуємось": СЕО monobank про введення криптовалют

Depositphotos

Співзасновник monobank Михайло Рогальський заявив, що банк не виключає появу послуг, пов’язаних з криптовалютами, у майбутньому. Проте запуск криптопродуктів можливе лише за умови наявності чіткої правової бази та відповідних регуляторних норм.





У розмові зі SPEKA.ua Рогальський наголосив, що питання легалізації криптовалют в Україні обговорюється вже понад п’ять років. Він ставиться до таких заяв з певним скепсисом, оскільки повноцінна легалізація наразі далека через діючі валютні обмеження. За його словами, відкриття ринку криптовалют без відповідного регулювання ускладнило б роботу НБУ та контроль за рухом капіталу. Водночас він визнав, що існування великого нерегульованого сегмента криптовалют виглядає дивно.

“Ми бачимо криптообмінники, рекламу на вулиці. Було б добре мати якусь правову рамку. Але мені здається, що до легалізації криптовалюти нам ще доволі далеко. Ми зараз живемо в умовах, коли країна не може існувати без тих валютних обмежень, які є. У майбутньому, якщо закон і регуляції будуть дозволяти, у Монобанку може зʼявитися криптовалюта, але поки що компанія до цього не готується”, — зазначив Рогальський.

Раніше співзасновник monobank Олег Гороховський також говорив про зацікавленість компанії у криптовалютному напрямку. У грудні 2024 року він підтвердив, що інвестує в криптоактиви та розробляв проєкт для популяризації цифрових валют серед користувачів банку. Гороховський пояснив, що метою було знизити бар’єр входу для користувачів і зробити процес отримання біткоїна зрозумілим і доступним, що дозволило б залучити більше клієнтів і створити зручний сервіс.

“Криптовалюти — це те, на що варто звертати увагу. Сьогодні залишається поріг входу в криптовалюти, тобто деяким людям важко зрозуміти, що треба зробити, щоб отримати біткоїн. Якщо це демократизувати, зробити зрозуміло, доступно, то можна залучити більше людей і зробити хороший бізнес та зручний сервіс”, — зазначав він.

Проте запуск проєкту тоді не відбувся через опір регулятора. Ще у 2021 році monobank завершив інтеграцію з криптоплатформою та готувався до випуску біткоїн-карти, але Національний банк України не підтримав ініціативу. Попри це Гороховський підкреслив, що компанія не відмовлялася від криптопроекту і сподівається, що у майбутньому його все ж буде реалізовано.





Гороховський також додав, що Міжнародний валютний фонд не повністю підтримує швидке розширення України у сфері криптовалют, а регуляторні зміни у секторі можуть бути поступовими. Таким чином, monobank поки утримується від запуску криптовалютних продуктів, але банк відкритий до їх появи у разі законодавчого та регуляторного сприяння. Втім, Рогальський підкреслив, що готовність компанії створити корисний продукт залишається високою, якщо регулятор дасть відповідний дозвіл.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: SPEKA.ua