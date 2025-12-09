Копія OLX від monobank зібрала 230 тис. користувачів за добу: продано товарів на ₴3,5 млн, а на "збитті" цін зекономили ₴165 тис.

monobank

Сервіс моnобазар від monobank, який спеціалізується на продажі вживаних речей, отримав 230 808 реєстрацій всього за добу з моменту запуску.

Це така собі альтернатива популярного OLX, яка працює просто в застосунку банку. Будь-який з користувачів monobank може створити власну вітрину, поділитися нею в соцмережах і продати через сервіс непотрібний товар. З плюсів: продавці верифікуються через mono та можуть заповнити довгий опис товару за допомогою ШІ, тоді як покупцям доступна оплата частинами й легке повернення товару на пошті, якщо він не підійде.

На цей час моnобазар пропонує понад 75 тисяч оголошень. За добу через сервіс реалізували 1 432 товари на загальну суму у 3,5 млн грн. Водночас функція автоматизованих торгів дозволила покупцям збити ціну загалом на 165 тис. грн, зі слів співзасновника monobank Олега Гороховського.

Додатково моnобазар пропонує благодійні лоти: ви можете позначити таким будь-який товар, а отримані гроші спрямують в фонд “Хартія”, при цьому банк обіцяв подвоїти суму. До прикладу, лоти Гороховського, які серед іншого включали сніданок з ним за 50 тис. грн, розкупили за день.

Нагадаємо, що сервіс працює в тестовому режимі й поки не вимагає комісії. Однак вже з 8 січня вона складе 0,1%, а згодом планують підняття до 1,9%.

Раніше monobank зі скандалом запустив власний маркетплейс та додав спільні картки для поділу коштів з близькими. Минулого тижня банк також поділився статистикою активності клієнтів на “Чорну п’ятницю” і розповів, які товари найчастіше купували з функцією “Оплата частинами”.