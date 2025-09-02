Monobank попередив про можливі проблеми через P2P-угоди з криптовалютами

В Monobank одному з клієнтів нагадали, що дохід від продажу криптовалюти в Україні (P2P) все ще залишається не врегульованим. Тому масові обміни через P2P можуть кваліфікуватися як підприємницька діяльність й банк має право призупинити або блокувати картки після P2P-угод, створити запит на підтвердження походження коштів і пояснень щодо мети переказів. Наприклад, таке повідомлення нещодавно отримав один з клієнтів.

Насправді це правило не нове і стосується усіх українських банківських установ.

В Monobank ITC.ua повідомили, що жодних нових правил чи обмежень не вводили. Але й досі чинна заборона НБУ на купівлю квазі-кеш (сюди відноситься й криптовалюта) у національній валюті. З 21 квітня 2023 купівля квазі-кеш валюти можлива лише з валютних карток в еквіваленті 100 тис. грн місяць згідно з постановою НБУ №18. Ті самі правила дійсні й для P2P-угод.

Джерело: Dev.ua