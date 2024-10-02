«Неймовірно посередньо»: DLC Starfield Shattered Space отримало 41% позитивних відгуків у Steam

Перше сюжетне доповнення до космічної рольової гри Starfield під назвою «Shattered Space» вийшло через рік після релізу основної гри, але реакція гравців виявилася неоднозначною.

Доповнення з’явилося в продажу вчора і вже встигло зібрати значну кількість відгуків на платформі Steam. Наразі лише 41% з 929 рецензій мають позитивний характер, що відповідає категорії «змішані відгуки» за класифікацією Steam.

Головними об’єктами критики стали обмежений контент і коротка тривалість основного сюжету доповнення. Багато гравців відзначають, що їм вдалося пройти основну історію за кілька годин (5-6), що викликає занепокоєння, враховуючи ціну в $30 (в Україні 760₴).

Користувачі також висловлюють невдоволення щодо «перефарбованої» зброї та спорядження, а також обмеженої території для дослідження. Деякі порівнюють Shattered Space з попередніми доповненнями від Bethesda: «Менше контенту, ніж у будь-якому DLC для Skyrim».

Попри переважно негативні відгуки, загальний тон рецензій залишається доволі стриманим. Як зазначив один із користувачів у негативному відгуку: «Це не погано, просто неймовірно посередньо». Багато гравців характеризують доповнення як «більше Starfield», що може бути як перевагою, так і недоліком, залежно від ставлення до оригінальної гри.

Варто зазначити, що базова версія Starfield також має «змішані» відгуки на Steam, хоча й з дещо вищим показником позитивних рецензій (59%).

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Джерело: Gamesradar