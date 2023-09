Вже спробували HeyGen — ту саму нейронку, яка моторошно добре перекладає відео різними мовами? Добірка мемів та відео

У переліку «‎жертв» HeyGen – українські політичні діячі, блогери та навіть Ілон Маск із Марком Цукербергом.

За кілька днів після релізу нового інструменту компанії HeyGen інтернет наповнився його творіннями. Головна особливість нової нейромережі – здатність створити дубль практично будь-якого відео, в якому герой говоритиме все, що ви введете у текстове поле будь-якою мовою.

Кожен користувач матиме один безплатний кредит на день (більше — за передплатою), і дехто вже витратив його на популярні українські меми. Ось, наприклад, привіт від колишніх очільників Харкова:

Та від того, хто навіть українською розмовляв паскудно:

А ось відомий коментар про походи в церкву «‎перед каждою грою» від півзахисника «Карпат» в англійській версії:

І степлер-суфлер:

Дехто пішов далі й змусив заговорити іноземними мовами Ілона Маска, Марка Цукерберга та техноблогера Маркуса Браунлі:

🤖 Unbelievable AI Discovery! 🎉

Translate videos WITH lip-syncing, Elon Musk speaking Japanese, and more – all directly from the web! Powered by GPT-4, 11labs, and wav2lip-2 API.

Meet HeyGen! Get access to my AI tool list, courses, and more for just a dollar. Follow @DrJyotish pic.twitter.com/6YlLJlqiog

— JYOTISH JHA (@DrJyotish) September 11, 2023