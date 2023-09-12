WTF Новини 12.09.2023 о 12:55

Вже спробували HeyGen — ту саму нейронку, яка моторошно добре перекладає відео різними мовами? Добірка мемів та відео

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

У переліку «‎жертв» HeyGen – українські політичні діячі, блогери та навіть Ілон Маск із Марком Цукербергом.

За кілька днів після релізу нового інструменту компанії HeyGen інтернет наповнився його творіннями. Головна особливість нової нейромережі – здатність створити дубль практично будь-якого відео, в якому герой говоритиме все, що ви введете у текстове поле будь-якою мовою.

Кожен користувач матиме один безплатний кредит на день (більше — за передплатою), і дехто вже витратив його на популярні українські меми. Ось, наприклад, привіт від колишніх очільників Харкова:

Та від того, хто навіть українською розмовляв паскудно:

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Вже спробували HeyGen — ту саму нейронку, яка моторошно добре перекладає відео різними мовами? Добірка мемів та відео
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман

Кріпак-фрілансер

А ось відомий коментар про походи в церкву «‎перед каждою грою» від півзахисника «Карпат» в англійській версії:

І степлер-суфлер:

Дехто пішов далі й змусив заговорити іноземними мовами Ілона Маска, Марка Цукерберга та техноблогера Маркуса Браунлі:

Особливість нейромережі в тому, що вона не просто вкладає в уста героїв відео інші слова, а й підлаштовує рухи губ під них — це сприяє тому, що деякі дипфейки дійсно виглядають дуже реалістично, що також є дуже небезпечним (є, наприклад, версії звернень Зеленського різними мовами). В HeyGen наголошують що їхній інструмент має використовуватися для «хороших» дипфейків, таких як маркетингові кампанії чи то створення навчальних відео, але як це контролюватиметься (за винятком фільтра в тексті для відвертого та насильницького вмісту) нині невідомо.

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