Вже спробували HeyGen — ту саму нейронку, яка моторошно добре перекладає відео різними мовами? Добірка мемів та відео

У переліку «‎жертв» HeyGen – українські політичні діячі, блогери та навіть Ілон Маск із Марком Цукербергом.

За кілька днів після релізу нового інструменту компанії HeyGen інтернет наповнився його творіннями. Головна особливість нової нейромережі – здатність створити дубль практично будь-якого відео, в якому герой говоритиме все, що ви введете у текстове поле будь-якою мовою.

Кожен користувач матиме один безплатний кредит на день (більше — за передплатою), і дехто вже витратив його на популярні українські меми. Ось, наприклад, привіт від колишніх очільників Харкова:

gesha gesha i can’t see 😭😭 pic.twitter.com/0dvVTAIVAw — підмогильна (@juliefounddead) September 11, 2023

Та від того, хто навіть українською розмовляв паскудно:

А ось відомий коментар про походи в церкву «‎перед каждою грою» від півзахисника «Карпат» в англійській версії:

Я скоро йобнусь від нейромереж pic.twitter.com/yN7nKXity1 — Ship Kherson (@on_tone) September 11, 2023

І степлер-суфлер:

Дехто пішов далі й змусив заговорити іноземними мовами Ілона Маска, Марка Цукерберга та техноблогера Маркуса Браунлі:

🤖 Unbelievable AI Discovery! 🎉

Translate videos WITH lip-syncing, Elon Musk speaking Japanese, and more – all directly from the web! Powered by GPT-4, 11labs, and wav2lip-2 API.

Meet HeyGen! Get access to my AI tool list, courses, and more for just a dollar. Follow @DrJyotish pic.twitter.com/6YlLJlqiog — JYOTISH JHA (@DrJyotish) September 11, 2023

HeyGen presentó una herramienta que puede traducir videos, no solo conservando la voz original, sino también cambiando las expresiones faciales de los labios para que coincidan con el idioma seleccionado con un deepfake, por lo que todo parece lo más creíble posible. pic.twitter.com/aAKorXZMgX — Mauricio Zapata (@mezvan) September 8, 2023

Особливість нейромережі в тому, що вона не просто вкладає в уста героїв відео інші слова, а й підлаштовує рухи губ під них — це сприяє тому, що деякі дипфейки дійсно виглядають дуже реалістично, що також є дуже небезпечним (є, наприклад, версії звернень Зеленського різними мовами). В HeyGen наголошують що їхній інструмент має використовуватися для «хороших» дипфейків, таких як маркетингові кампанії чи то створення навчальних відео, але як це контролюватиметься (за винятком фільтра в тексті для відвертого та насильницького вмісту) нині невідомо.