Ненависний мільярдер: 61% американців мають негативне ставлення до Ілона Маска

Вадим Карпусь

Ілон Маск визнаний найненависнішою публічною особою в США: 61% негативних оцінок, — опитування

Спершу ідея Ілона Маска створити «Департамент ефективності уряду» (DOGE) сприймалася скоріше як жарт. Здавалося, цей проєкт мав тримати мільярдера зайнятим, поки він ходить по сцені поруч із тодішнім кандидатом у президенти Дональдом Трампом.

Наприкінці жовтня Маск попередив, що американцям доведеться “терпіти труднощі”, якщо Трамп виграє вибори, і деякі люди через це “розсердяться”. Тоді він сказав:

“Мабуть, мені знадобиться багато охорони, але це доведеться зробити”, маючи на увазі свої плани реформувати державні агентства за допомогою DOGE.

Понад пів року по тому найзаможніша людина планети, здається, виявилася правою — але, на жаль для себе. Його діяльність у Білому домі стала катастрофою як для його популярності, так і для бізнесів. Особливо це відчуває Tesla: продажі та доходи компанії різко впали. Навіть відхід від DOGE не допоміг.

DOGE Маска звільнив експертів NHTSA, які контролювали безпеку авто в Tesla

Останнє опитування Gallup підтверджує, що Маска справді ненавидять: 61% із 1000 випадково опитаних дорослих американців мають негативне ставлення до колишнього очільника DOGE. Це найбільший рівень антипатії до міжнародної публічної особи. Для порівняння, ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньяху, якого часто звинувачують у геноциді палестинців, не зміг повністю відповідати “сильно негативному сприйняттю” Маска й отримав “лише” 52% негативних оцінок. Отже, Ілон Маск тепер може носити звання найненависнішої публічної особи.

Опитування Gallup підтверджує подібні результати інших досліджень. Наприклад, у квітні Associated Press виявила, що лише 33% дорослих американців ставляться до Маска “дуже або дещо позитивно”. І це було ще до публічного розриву Маска з Трампом.

Їхній колишній дружній зв’язок перетворився на брудну сварку цього літа, із взаємними погрозами й образами. Нове опитування AP у червні показало, що кількість республіканців, які “дуже позитивно” оцінюють Маска, зменшилася порівняно з квітнем. Це підкреслює одну з ключових помилок Маска — він відійшов від підтримки як однієї, так і іншої політичної сторони, не отримавши вигоди ані для себе, ані для бізнесу.

Ілон Маск оголосив про створення політичної партії

Попит на електромобілі Tesla теж відчутно впав. Скандали, пов’язані з Маском, потягнули репутацію бренду вниз, через що покупці відвернулися від пропозицій компанії. Продажі в Європі та Китаї стрімко падають, що свідчить про те, що наслідки поведінки Маска відчувають далеко за межами США.

Дослідники навіть припустили, що через негативне ставлення до Маска деякі споживачі можуть зовсім втратити інтерес до електромобілів, незалежно від бренду.

Джерело: futurism

