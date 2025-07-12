Tesla втрачає позиції в Китаї: продажі впали на 30%, конкуренти наступають

«Ненатхнена й застаріла»: покупці в Китаї відмовляються від Tesla на користь місцевих брендів

Tesla ще донедавна залишалась флагманом електромобільної індустрії. Але ситуація стрімко змінюється. Компанія стикається з падінням продажів у США та Європі. На цьому тлі зростає залежність Tesla від Китаю — своєму другому за важливістю ринку та ключовому центрі виробництва. Проте тепер Tesla втрачає вплив і в КНР, а китайські виробники електромобілів, такі як BYD, не лише наздогнали, а й почали переганяти американську компанію за ціною та функціональністю.

За даними Wall Street Journal, останнім часом частка ринку Tesla у Китаї скорочується. У травні компанія продала в цій країні на 40 тис. авто менше, ніж у той самий період торік. Падіння продажів становить суттєві 30%. І це не одиничний випадок, а частина ширшої тенденції, яка спостерігається в різних регіонах.

Ще кілька років тому Tesla була символом інновацій, тепер же навіть самі власники називають її «застарілою». Наприклад, китаєць Цян Ян продав свою Model 3, щоб купити електромобіль Xiaomi SU7 — нову зірку місцевого ринку. Він порівняв Tesla з iPhone, який спочатку був лідером ринку, а тепер може багато в чому програвати іншим рішенням з меншою ціною.

«Вони стають ненатхненними та застарілими, і більше не мають революційних функцій», — каже він.

Поки американська компанія зволікає з оновленням модельного ряду, ринок не чекає. Китайські виробники електромобілів постійно пропонують нові моделі в різних цінових сегментах. Це спонукає споживачів шукати альтернативи.

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Свою роль відіграють і особисті заяви Ілона Маска. Його публічна підтримка крайніх правих ідеологій помітно вдарила по іміджу бренду в багатьох країнах. У Китаї ж бренд втрачає не тільки любов користувачів, а й прихильність влади.

«Tesla залишається важливою для Китаю, але підтримка місцевих компаній — пріоритет», — пояснив консалтинг-експерт, що співпрацює з китайськими держструктурами.

Колишній віцепрезидент General Motors Майкл Данн вважає, що Tesla в Китаї вже прямує до заходу своєї ери:

«Ніколи не варто списувати Маска і стійкість Tesla з рахунків, але ситуація непроста».

Додаткову напругу створює й те, що Tesla досі не отримала повного дозволу від китайської влади на запуск своєї системи допомоги водієві Full Self-Driving. Попри це, компанія вже почала впроваджувати цю систему, що викликало невдоволення офіційного Пекіна. У той же час китайські конкуренти мають більше часу, щоб досягти аналогічного рівня.

Tesla також скасувала плани щодо створення нової моделі, орієнтованої на смаки китайських споживачів, натомість вирішивши економити на поточному виробництві. Це ще одна стратегічна помилка на тлі зростаючої конкуренції.

І все це відбувається в той момент, коли керівництво Tesla переживає період дезорганізації. Маск вкотре занурюється в політику, оголошуючи про намір створити нову політичну партію в США. Це викликає занепокоєння серед інвесторів та призводить до падіння капіталізації компанії на десятки мільярдів доларів.

На думку експертів, Маск неправильно розіграв свої карти, не передбачивши, що інші гравці зможуть легко обійти Tesla на своєму другому за важливістю ринку. За словами Білла Руссо, керівника китайської консалтингової компанії Automobility, Маск зробив ту саму помилку, що й багато інших західних автовиробників: «він недооцінив здатність Китаю перевершити тебе в інноваціях».

Джерело: futurism