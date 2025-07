Ілон Маск оголосив про створення політичної партії

Народна творчість щодо рішення Маска / Tesla Owners Silicon Valley, X

Після ухвалення «великого прекрасного закону», проти якого виступав Ілон Маск, він оголосив про створення «Американської партії». Ймовірно, у неї буде все добре з фінансуванням.

Масштабний бюджетний закон, який просував президент США Дональд Трамп, скасовує майже всі федеральні програми щодо клімату та чистої енергії. Не дивно, що Маск, котрий займається електромобілями, протистояв цьому. Також він вважає, що закон призведе до тяжких економічних наслідків та масових звільнень. Його жорстка критика викликала таку ж агресивну реакцію Трампа, який пригрозив відправити Маска назад в ПАР та зруйнувати його бізнес. Після прийняття закону Маск запустив опитування в X, чи бажають його читачі створення партії — дві третини з понад 1,2 млн відповіли «так».

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system! Should we create the America Party? — Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025

«День Незалежності — ідеальний час, щоб запитати себе, чи хочете ви незалежності від двопартійної (деякі сказали б, що однопартійної) системи! Чи варто нам створити «Американську партію»?

За результатами цього опитування Ілон Маск офіційно голосив своє рішення. Партії бути, і навряд щось завадить найбагатшій людині світу її створити, враховуючи не тільки статок, але й наполегливість Маска. Якщо він, звісно, не дасть задню, як у випадку двобою з Марком Цукербергом або з рішенням відійти від фінансування політики, яке протрималося недовго.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it! When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy. Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

«У співвідношенні 2 до 1 ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли йдеться про банкрутство нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні створено «Американську партію», щоб повернути вам вашу свободу», — Написав Маск в X.

Пізніше Маск дещо конкретизував те, як він збирається руйнувати «однопартійну» систему Республіканської та Демократичної партій в США. Зокрема, він послався на історичну аналогію: битву при Левктрах в 371 році до н. е. У ній фіванський полководець Епамінонд здобув перемогу над спартанською армією за допомогою несподіваної тактики. Замість того, щоб рівномірно розгорнути свої сили, Епамінонд зосередив найсильніші війська на одному фланзі, спантеличив спартанців та завдав нищівного удару.

The way we’re going to crack the uniparty system is by using a variant of how Epaminondas shattered the myth of Spartan invincibility at Leuctra: Extremely concentrated force at a precise location on the battlefield. — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025

Ілон Маск планує активну участь у політичному процесі вже наступного року, на проміжних виборах у Конгрес США. Ідею власної партії він озвучує не вперше, вона висловлювалася ще у 2022 році: «Це те, чого хоче більшість людей в Америці, але, на жаль, це нереально». Вочевидь, зараз він переоцінив шанси реалізації свого задуму.