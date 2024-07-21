В The Witcher 3 та Cyberpunk 2077 гравці знайшли ще не всі секрети, — розробник

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Помічник геймдиректора наступної Cyberpunk та керівник Phantom Liberty Павел Саско каже, що у The Witcher 3 та Cyberpunk 2077 все ще є секрети та великодки, яких гравці не знайшли.

Павел Саско висловився про це у подкасті Flow Games. Коли його запитали, чи залишилися якісь секрети, які фанати можуть знайти в обох іграх, Саско відповів, що «цілком впевнений, що вони є».

«Наразі я знаю кілька прикладів, яких я ніколи не бачив [щоб їх знайшли]. Гравцям потрібно багато часу. Деякі великодки та деталі, які ми приховали у The Witcher 3, були знайдені через сім років, лише після того, як ми випустили повне видання. Тільки тоді люди знайшли деякі речі. Ми додали нові, але є речі які завжди були там».

Саско пояснив, що CD Projekt Red навмисно включає секрети, настільки «досконалі», тому що спільнота гравців користується онлайн-базами, тобто досвідом інших, щоб шукати їх — тож, секрети мають бути дуже добре заховані. Хоча навіть після цих слів здається дивним, що за роки існування The Witcher 3 та Cyberpunk 2077 гравці ще не перевірили кожен камінчик.

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Джерело: GamesRadar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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