Популярність ігор Fallout значно зросла після телевізійного серіалу, який вийшов раніше цього року. Команда розробників Fallout 76 має намір скористатися цією перевагою та запропонує гравцям наступне велике розширенням.

Розширення під назвою Skyline Valley фактично вперше розширить карту гри, представивши новий регіон Shenandoah на півдні. У Bethesda кажуть, що гравці дослідять причину електричної бурі та розкриють таємницю Сховища 63, де вони зустрінуться з його мешканцями та відкриють для себе шокуючий новий різновид ґуля — Загубленого.

Розробники опублікували трейлер розширення Skyline Valley, який дає змогу ознайомитися з деякими його особливостями. Також розкривається дата виходу розширення – 12 червня 2024 року.

Ба більше, розробники обіцяють, що наступного року гравці отримають можливість грати за ґуля. Гулі раніше зустрічались в різних частинах серії як антагоністи або компаньйони, але грати за них можна було лише за допомогою модів. Тепер це буде офіційна можливість від розробників.

Продюсер Bethesda Білл ЛаКосте поділився деякими подробицями нової можливості. Гравці зможуть змінитися на ґуля на рівні 50, що дасть унікальні переваги, як-от стійкість до радіації та інші карти бонусів, властиві гулям. Але вибір ґуля також матиме деякі недоліки. Фракції, які не люблять гулів, як-от Братство сталі, не захочуть працювати з персонажем. Це навіть вплине на кінець головного квесту. Також можна попрощатися з усіма продавцями, пов’язаними з Братством. І ще це вплине на можливість використання «кривавих збірок», які надають суттєві бонуси при отриманні радіаційної шкоди та низькому рівні здоров’я.

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Джерело: The Verga, PCgamer