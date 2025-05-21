Ніч яка місячна, зоряна... на Марсі. Perseverance сфографував Деймос на світанку

Emirates Mars Mission

Марсохід NASA Perseverance зробив рідкісне фото крихітного супутника Марса Деймоса на світанку.

Зазначається, що 1 березня цього року, о 4:27 за місцевим часом, Perseverance сфотографував світіння від меншого з двох супутників Червоної планети Деймоса. Для створення кадрів з великою витримкою, близько 3,28 секунд, марсохід використав ліву навігаційну камеру. Загалом апарат NASA зробив 16 кадрів, які об’єднав у єдине зображення. Остаточне фото має 52-секундну витримку.

Деймос є меншим та більш віддаленим супутником Марса порівняно із Фобосом. Його відкрив у 1877 році американський астроном Асаф Холл. Завширшки Деймос не більше 12 км. Це робить його одним з найменших супутників у Сонячній системі.

За формою Деймос більше нагадує астероїд. На думку вчених, він і міг бути астероїдом, який був захоплений марсіанською гравітацією. Він обертається на висоті близько 23 тис. 500 км над поверхнею Марса і здійснює повний оборот приблизно за 30 годин.

Через погану освітленість фото містить легкий серпанок та цифровий шум. Більшість білих плям на небі, ймовірно, є артефактами, однак деякі можуть бути променями світла. Дві з найяскравіших точок на зображенні — справжні зірки, Регул та Альгієба, обидві із сузір’я Лева.

Приблизно у 750 метрах від марсоходу знаходиться «Кратер Вудсток». На той момент Perseverance прямував до місця під назвою «Пагорб Відьми Хейзел».

Головним завданням Perseverance на Марсі є пошук стародавніх ознак життя. Для досягнення цієї мети марсохід вивчає геологію та клімат Червоної планети у минулому, допомагаючи вченим зрозуміти історію планети та її потенційну придатність для життя.

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Perseverance — перша місія зі збирання та зберігання зразків марсіанської породи та ґрунту, які зберігатимуться у герметичних контейнерах. Ці зразки призначені для подальшого вилучення та повернення на Землю в рамках програми повернення зразків.

Ця місія є центральною частиною програми NASA з дослідження Марса та її ширшої стратегії «Місяць-Марс», яка включає місії Artemis на Місяць як сходинки на шляху до майбутнього дослідження Марса людиною.

Джерело: SciTechDaily