Новини Наука та космос 21.05.2025 о 15:59 comment views icon

«Ніч яка місячна, зоряна»… на Марсі. Perseverance сфографував Деймос на світанку

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

«Ніч яка місячна, зоряна»… на Марсі. Perseverance сфографував Деймос на світанку
Emirates Mars Mission

Марсохід NASA Perseverance зробив рідкісне фото крихітного супутника Марса Деймоса на світанку.

Зазначається, що 1 березня цього року, о 4:27 за місцевим часом, Perseverance сфотографував світіння від меншого з двох супутників Червоної планети Деймоса. Для створення кадрів з великою витримкою, близько 3,28 секунд, марсохід використав ліву навігаційну камеру. Загалом апарат NASA зробив 16 кадрів, які об’єднав у єдине зображення. Остаточне  фото має 52-секундну витримку. 

Деймос є меншим та більш віддаленим супутником Марса порівняно із Фобосом. Його відкрив у 1877 році американський астроном Асаф Холл. Завширшки Деймос не більше 12 км. Це робить його одним з найменших супутників у Сонячній системі.

За формою Деймос більше нагадує астероїд. На думку вчених, він і міг бути астероїдом, який був захоплений марсіанською гравітацією. Він обертається на висоті близько 23 тис. 500 км над поверхнею Марса і здійснює повний оборот приблизно за 30 годин. 

Через погану освітленість фото містить легкий серпанок та цифровий шум. Більшість білих плям на небі, ймовірно, є артефактами, однак деякі можуть бути променями світла. Дві з найяскравіших точок на зображенні — справжні зірки, Регул та Альгієба, обидві із сузір’я Лева. 

Ніч яка місячна, зоряна... на Марсі. Perseverance сфографував Деймос на світанку
NASA

Приблизно у 750 метрах від марсоходу знаходиться «Кратер Вудсток». На той момент Perseverance прямував до місця під назвою «Пагорб Відьми Хейзел». 

Головним завданням Perseverance на Марсі є пошук стародавніх ознак життя. Для досягнення цієї мети марсохід вивчає геологію та клімат Червоної планети у минулому, допомагаючи вченим зрозуміти історію планети та її потенційну придатність для життя. 

Perseverance — перша місія зі збирання та зберігання зразків марсіанської породи та ґрунту, які зберігатимуться у герметичних контейнерах. Ці зразки призначені для подальшого вилучення та повернення на Землю в рамках програми повернення зразків.

Ця місія є центральною частиною програми NASA з дослідження Марса та її ширшої стратегії «Місяць-Марс», яка включає місії Artemis на Місяць як сходинки на шляху до майбутнього дослідження Марса людиною.

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Джерело: SciTechDaily

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