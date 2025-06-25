Nintendo почала блокувати Switch 2 за «сумнівні» нікнейми

Nintendo Switch 2 / Ґіґачад

Nintendo почала блокувати консолі Switch 2 не лише за піратські картриджі, а й за «неприйнятні» імена профілів. І ця причина доволі неочікувана.

Не секрет, що основна хвиля банів зачепила тих, хто використовував флешкартриджі MiG Flash та інше неофіційне залізо. Після цього підприємливі користувачі ринулися продавати консолі, хоча нових власників про «сюрприз» не повідомляли. Але тепер причина блокування консолі менш очевидна — нікнейм.

Один з користувачів Reddit повідомив про бан усієї системи через нікнейм «Twink Link». Підтримка підтвердила: це остаточне рішення без права на скасування. Відтепер заблокована система гравця більше не має доступу до eShop, оновлень, хмарних збережень і картриджів Game-Key. Вона залишиться «наказана» в режимі офлайн.

Нікнейм «Twink Link» міг викликати бан через поєднання слів із сексуальним підтекстом: «twink» Зазвичай описує молодого, худорлявого чоловіка з юнацькою зовнішністю та мінімальною кількістю волосся на тілі. — популярний термін у ЛГБТ-культурі, а «Link» — імʼя головного героя The Legend of Zelda. Схоже, Nintendo сприйняла за порушення можливу сексуалізацію Лінка, бо інших пояснень тут не бачимо.

На відміну від Sony чи Microsoft, які банять акаунти, Nintendo блокує саму систему. Це означає, що обліковий запис ще можна використати на іншому пристрої, але забанована консоль — мертва для онлайну. Принайні у випадку «Twink Link» повторне використання акаунту завершиться «вбивствами» консолей Switch. Тому гравцю доведеться і змінювати обліковий запис, і Switch 2 — якщо залишиться бажання взагалі колись повертатися до цієї консолі.

Нагадаємо, Nintendo оновила правила користування й спільноти, чим закріпила за собою право робити сервіси та ігри недоступними при порушенні політики. Абсолютно розуміємо геймерів, які просто пошвидше приймають правила користування, ніби це спам, а не як божевільні читають 100+ сторінок. Проте там Nintendo заховала офіційний нюанс: що «непристойні, незаконні або невідповідні імена» можуть призвести до видалення контенту, тимчасових або перманентних блокувань.

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Єдина порада на цьому етапі користувачам Switch 2 — без приколів обирати нікнейм. Треба або ретельно перевіряти свої ніки на відповідність правилам, або ризикувати втратою всьго онлайн-функціоналу консолі. А «Twink Link» можемо лише порадити під 50 разів вдарили по консолі розвідним ключем хоча б для відео.

Джерело: Notebookcheck