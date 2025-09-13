Новини Пристрої 13.09.2025 comment views icon

Nintendo Switch 2 з кастомним акумулятором: Cyberpunk 2077 працює на годину довше

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Nintendo Switch 2 з кастомним акумулятором: Cyberpunk 2077 працює на годину довше

Модифікації для Nintendo Switch 2, що з’явилися вже через кілька місяців після старту продажів, суттєво покращує автономність консолі. Користувач YouTube під ніком naga показав повний процес заміни штатної батареї місткістю 5220 мА·год на акумулятор більшої місткості — 8 000 мА·год. Такий апгрейд дозволяє продовжити час роботи консолі більш ніж на годину. Ще цікавіше, що замінні акумулятори вже продаються на майданчику Goofish (Alibaba Group) за ціною менш ніж $40.

Switch 2 отримала низку помітних оновлень порівняно з оригінальною моделлю: швидший процесор, 7,9-дюймовий 120-герцовий LCD-дисплей із підвищеною яскравістю, а також оновлений дизайн із більшими й міцнішими контролерами Joy-Con. Крім того, Nintendo встановила батарею більшої місткості, обіцяючи довші ігрові сесії без підзарядки. Проте, під час тестування виявилося, що приріст автономності не такий значний, і саме цей аспект став одним із найслабших місць консолі.

Процес модифікації передбачав повне розбирання пристрою: зняття задньої кришки, металевого захисту, від’єднання акумулятора й шлейфів. Щоб відокремити батарею від корпусу, використали ізопропіловий спирт для розчинення клею. Оскільки новий акумулятор більший за розмірами, довелося обрізати металеву рамку, що утримує батарею, та модифікувати захисний екран. Після цього все зібрали назад, і кришка стала на місце без проблем.

Щодо результатів: у грі Cyberpunk 2077 при частоті 40 Гц час роботи збільшився з 2 годин 18 хвилин до 3 годин 25 хвилин, тобто приріст перевищив одну годину (48,6%). Це доволі суттєво, особливо з огляду на те, що в менш вимогливих іграх ефект може бути ще відчутнішим.

Втім, модифікація має й ризики. По-перше, розбирання консолі автоматично позбавляє її гарантії. По-друге, неофіційна батарея не сертифікована Nintendo, тож вона може вплинути на стабільність і довготривалу роботу пристрою. Виконувати таке вдосконалення варто лише тим, хто має досвід у роботі з електронікою.

Джерело: tomshardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Nintendo розповіла про стосунки Маріо і Піч — когось це засмутить
Модерка створила прозорий Game Boy Color з прозорою материнською платою
Nintendo забороняє всі RPG: компанія запатентувала виклик створінь для бою
Наступна Xbox буде потужнішою за PS6, — інсайдер
Nintendo розгромила продавця MIG Switch в суді: штраф $2 млн, контроль над сайтом, заборона мати пристрої
Користувачі Nintendo Switch 2 скаржаться на HDMI у режимі докстанції та знаходять рішення
Nintendo зберегла 98% команди, доки конкуренти звільняють розробників тисячами
Енергії менше — кадрів теж: PS5 отримає новий «екорежим», що уповільнює ігри
Nintendo представила акторів фільму Legend of Zelda — забудьте про фан-касти та зірку «Ейфорії»
Як перетворити Nintendo Switch Lite на консоль для великого екрана: ентузіасти додали OLED-дисплей та HDMI-вихід
Ремонтник консолей натрапив на "рідкісну" Xbox, яку заблокували через борги
Майбутнє портативних консолей: AMD Z2 Extreme обганяє Core Ultra 7 258V в іграх
Нова консоль або VR? Valve зареєструвала "інтригуючу" торгову марку Steam Frame
Власник Switch 2 отримав бан від Nintendo за гру із «вживаними картриджами» з першої консолі
AMD Magnus APU: новий процесор Xbox конкуруватиме з ПК, а не з PlayStation 6
Sony випустить "нову" PS5 Digital для Європи: 825 ГБ замість терабайта, але така сама ціна
Сиквел мультфільму "Брати Супер Маріо" отримав перший тизер і дату виходу
Steam Machine повертається: консоль Valve Fremont з’явилася у Geekbench
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати