Nintendo Switch 2 з кастомним акумулятором: Cyberpunk 2077 працює на годину довше

Модифікації для Nintendo Switch 2, що з’явилися вже через кілька місяців після старту продажів, суттєво покращує автономність консолі. Користувач YouTube під ніком naga показав повний процес заміни штатної батареї місткістю 5220 мА·год на акумулятор більшої місткості — 8 000 мА·год. Такий апгрейд дозволяє продовжити час роботи консолі більш ніж на годину. Ще цікавіше, що замінні акумулятори вже продаються на майданчику Goofish (Alibaba Group) за ціною менш ніж $40.

Switch 2 отримала низку помітних оновлень порівняно з оригінальною моделлю: швидший процесор, 7,9-дюймовий 120-герцовий LCD-дисплей із підвищеною яскравістю, а також оновлений дизайн із більшими й міцнішими контролерами Joy-Con. Крім того, Nintendo встановила батарею більшої місткості, обіцяючи довші ігрові сесії без підзарядки. Проте, під час тестування виявилося, що приріст автономності не такий значний, і саме цей аспект став одним із найслабших місць консолі.

Процес модифікації передбачав повне розбирання пристрою: зняття задньої кришки, металевого захисту, від’єднання акумулятора й шлейфів. Щоб відокремити батарею від корпусу, використали ізопропіловий спирт для розчинення клею. Оскільки новий акумулятор більший за розмірами, довелося обрізати металеву рамку, що утримує батарею, та модифікувати захисний екран. Після цього все зібрали назад, і кришка стала на місце без проблем.

Щодо результатів: у грі Cyberpunk 2077 при частоті 40 Гц час роботи збільшився з 2 годин 18 хвилин до 3 годин 25 хвилин, тобто приріст перевищив одну годину (48,6%). Це доволі суттєво, особливо з огляду на те, що в менш вимогливих іграх ефект може бути ще відчутнішим.

Втім, модифікація має й ризики. По-перше, розбирання консолі автоматично позбавляє її гарантії. По-друге, неофіційна батарея не сертифікована Nintendo, тож вона може вплинути на стабільність і довготривалу роботу пристрою. Виконувати таке вдосконалення варто лише тим, хто має досвід у роботі з електронікою.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: tomshardware