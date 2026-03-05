Nothing офіційно представила Phone 4A та 4A Pro

Future

Nothing офіційно представила нові моделі Phone 4A та 4A Pro відмінні одна від одної як дизайном, так і інтерфейсом Glyph Light.





Зокрема, 4A Pro став першим смартфоном Nothing без фірмового прозорого дизайну. Він отримав цілометалевий корпус замість прозорого пластикового. Виробник зазначає, що вдосконалений прозорий дизайн зберігається лише у модулі камери зі збільшеною версією дисплея Glyph Matrix. Решта телефону складається з алюмінію. Модель доступна у чорному, сріблястому та ніжно-рожевому кольорах.

Натомість 4A виглядає ближче до попередніх моделей та традиційного дизайну Nothing, окрім хіба що переробленої панелі Glyph з шістьма світлодіодами для набору традиційних повідомлень, а також підкреслення важливих оповіщень та інтерактивних функцій. Молодша модель отримала 6,78″ AMOLED дисплей з роздільною здатністю 1,5К та частотою оновлення 120 Гц, Snapdragon 7s Gen 4. Основну камеру на 50 Мп, перископічний телеоб’єктив на 50 Мп та надширококутну камеру на 8 Мп. Вартість смартфона складатиме $450 залежно від конфігурації пам’яті включно з 8/12 ГБ ОЗП та 128/256 ГБ вбудованої пам’яті.

4A Pro отримав більший за молодшу модель 6,83″ AMOLED дисплей, яскравіший та швидший, з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 144 Гц. Пікова яскравість сягає 5000 ніт. Алюмінієвий корпус також зробив цю модель тоншою. Він працює на процесорі Snapdragon 7 Gen 4, трохи швидшому, ніж 7s Gen 4 в 4A, має кращий захист від пилу та вологи за стандартом IP65. Задній блок камер складається з основної Sony LYT700C на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення, перископічного телеоб’єктива на 50 Мп з 3,5-кратним зумом та загальним зумом до 140x, надширококутної камери на 8 Мп. Фронталка на 32 Мп доповнює комплект. Вартість моделі складатиме $500





Обидві моделі отримали акумулятор на 5080 мА·год та швидку зарядку на 50 Вт. Вони також використовують накопичувачі UFS 3.1. У молодшої моделі при цьому відсутній модуль eSIM. Nothing обіцяє до трьох оновлень Android та 6 років оновлень безпеки.

Ми вже писали, що Nothing Phone (4a) показали у рожевому кольорі разом з переробленою панеллю Glyph. Nothing також своєрідно висміяла оголошення презентації Apple, запланованої на 4 березня під час оголошення власної події.

Джерело: The Verge