Nothing офіційно представила Phone 4A та 4A Pro

Future

Nothing офіційно представила нові моделі Phone 4A та 4A Pro відмінні одна від одної як дизайном, так і інтерфейсом Glyph Light.


Зокрема, 4A Pro став першим смартфоном Nothing без фірмового прозорого дизайну. Він отримав цілометалевий корпус замість прозорого пластикового. Виробник зазначає, що вдосконалений прозорий дизайн зберігається лише у модулі камери зі збільшеною версією дисплея Glyph Matrix. Решта телефону складається з алюмінію. Модель доступна у чорному, сріблястому та ніжно-рожевому кольорах.

Натомість 4A виглядає ближче до попередніх моделей та традиційного дизайну Nothing, окрім хіба що переробленої панелі Glyph з шістьма світлодіодами для набору традиційних повідомлень, а також підкреслення важливих оповіщень та інтерактивних функцій. Молодша модель отримала 6,78″ AMOLED дисплей з роздільною здатністю 1,5К та частотою оновлення 120 Гц, Snapdragon 7s Gen 4. Основну камеру на 50 Мп, перископічний телеоб’єктив на 50 Мп та надширококутну камеру на 8 Мп. Вартість смартфона складатиме $450 залежно від конфігурації пам’яті включно з 8/12 ГБ ОЗП та 128/256 ГБ вбудованої пам’яті.

Nothing офіційно представила Phone 4A та 4A ProNothing офіційно представила Phone 4A та 4A ProNothing офіційно представила Phone 4A та 4A Pro

4A Pro отримав більший за молодшу модель 6,83″ AMOLED дисплей, яскравіший та швидший, з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 144 Гц. Пікова яскравість сягає 5000 ніт. Алюмінієвий корпус також зробив цю модель тоншою. Він працює на процесорі Snapdragon 7 Gen 4, трохи швидшому, ніж 7s Gen 4 в 4A, має кращий захист від пилу та вологи за стандартом IP65. Задній блок камер складається з основної Sony LYT700C на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення, перископічного телеоб’єктива на 50 Мп з 3,5-кратним зумом та загальним зумом до 140x, надширококутної камери на 8 Мп. Фронталка на 32 Мп доповнює комплект. Вартість моделі складатиме $500


Обидві моделі отримали акумулятор на 5080 мА·год та швидку зарядку на 50 Вт. Вони також використовують накопичувачі UFS 3.1. У молодшої моделі при цьому відсутній модуль eSIM. Nothing обіцяє до трьох оновлень Android та 6 років оновлень безпеки.

Ми вже писали, що Nothing Phone (4a) показали у рожевому кольорі разом з переробленою панеллю Glyph. Nothing також своєрідно висміяла оголошення презентації Apple, запланованої на 4 березня під час оголошення власної події.

Представлений Nothing Phone (3a) Community Edition — коли дизайн дійсно оригінальний

