Новини Пристрої 26.02.2026

Nothing Phone (4a) показали у рожевому кольорі разом з переробленою панеллю Glyph

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Nothing Phone (4a) показали у рожевому кольорі разом з переробленою панеллю Glyph
Nothing Phone (4a)

Nothing показала Nothing Phone (4a) у новому кольорі — Pink. Компанія продовжує відхід від звичної чорно-білої палітри та, як зазначає сама, фактично “розриває кайдани” монохрому. Офіційний запуск серії запланований на 5 березня 2026 року, але вже зараз виробник опублікував 12-хвилинне відео з демонстрацією моделі у рожевому виконанні.


Nothing описує новий відтінок як “ненасичений червоний”. Фактично це приглушений рожевий, який не виглядає надто яскравим або провокативним. Відео демонструє, що компанія зберегла прозору панель корпусу та фірмовий дизайн, відомі з попередника, але додала більш сміливий акцент.

Nothing Phone (4a) показали у рожевому кольорі разом з переробленою панеллю Glyph

За попередніми витоками, Phone (4a) вийде у чотирьох кольорах: White, Black, Blue і Pink. Причому більш яскраві варіанти можуть бути доступні лише у конфігурації 12/256 ГБ пам’яті.


Разом із кольором Nothing показала перероблену панель Glyph. Вона отримала шість білих світлодіодів і один червоний (для запису відео). Світлова індикація працюватиме за різними сценаріями, щоб користувач не пропускав важливі сповіщення. Таким чином компанія зберігає впізнаваний елемент серії, але вдосконалює його функціональність.

Наразі чутки вже розкрили деякі технічні характеристики Nothing Phone (4a):

  • Дисплей: 1.5K, 120 Гц, OLED
  • Камери: 50 МП основна, 8 МП ультраширококутна, 50 МП телефото
  • Процесор: Snapdragon 7s Gen 4
  • Акумулятор: 5400 мА·год
  • Зарядка: 50 Вт (дротова)

За даними Dealabs, базова версія може коштувати близько $460, що вище за минулорічну модель. Збільшення вартості може стати реакцією компанії на здорожчання пам’яті. Очікується, що разом з Phone (4a) 5 березня компанія представить і Nothing Phone (4a) Pro.

Джерело: phonearena

