Nothing анонсувала смартфон в запрошенні на презентацію Apple: просто змінили дату і назву

Андрій Шадрін

Nothing анонсували смартфон в запрошенні на презентацію Apple: просто змінили дату і назву
Запрошення на презентацію Nothing / Photo: 91mobiles.com & Nothing

Учора Apple підтвердила проведення заходу, на якому, як очікується, представить нові пристрої. Nothing висміяла це та оголосила власну подію на день пізніше, 5 березня, для дебюту серії Phone (4a). Під час презентації очікується анонс Phone (4a) та Phone (4a) Pro, а також можливе представлення нових навушників Nothing Headphone (a).


Apple готує запуск нового продукту 4 березня, з одночасними заходами в кількох містах світу для представників преси. Очікується, що під час події представлять iPhone 17e, нові MacBook, новий базовий iPad, а також новий бюджетний MacBook на базі чипа Apple A18, який також використовується в iPad. Nothing, яка не з тих, хто сидить мовчки, має власне оголошення, що виходить майже одночасно. Подія Nothing відбудеться у Лондоні, у Central Saint Martins, із трансляцією онлайн о 10:30 GMT, рівно через день після Apple‑запуску.

Nothing анонсували смартфон в запрошенні на презентацію Apple: просто змінили дату і назву
Photo: AndroidCentral.com / Nothing

Карл Пей, засновник і генеральний директор Nothing, опублікував анонс Apple у своєму профілі в X із написами “Nothing” і “March 5”, розміщеними поверх деталей Apple. Подальший допис в акаунті Nothing підтвердив проведення заходу о 10:30 за GMT. Це відбувається після інших нещодавніх тизерів від Nothing, зокрема одного, який з якоїсь причини є просто презервативом — імовірно, жарт до Дня святого Валентина в поганому смаку, але це виглядає абсолютно дивно — а також іншого з блакитними та рожевими пігулками, що демонструють потенційні кольори, які Nothing додає до своєї лінійки.

Nothing анонсували смартфон в запрошенні на презентацію Apple: просто змінили дату і назву
Дані: Х

Серія Phone (4a) на презентації включатиме стандартну модель та Pro‑версію. Офіційно підтверджено, що подія називається “Nothing Event: Built Different”. Крім смартфонів, очікується представлення нових навушників Nothing Headphone (a) як більш доступної моделі порівняно з Headphone (1). Тизери Nothing демонструють кілька кольорових варіантів і нові дизайнерські елементи. Зображення з попередніх постів показує чорний, білий, синій, жовтий та рожевий кольори, які можуть відображати майбутні варіанти Phone (4a).

Nothing анонсували смартфон в запрошенні на презентацію Apple: просто змінили дату і назву
Телефони Nothing 4a Series / Photo: SmartPrix.com

Ходять чутки, що обидві моделі серії Phone (4a) можуть мати UFS 3.1 сховище, батарею 5100–5200 мAh та OLED‑екран 120 Гц. Pro‑версія ймовірно працюватиме на Snapdragon 7s Gen 4. Підтримується захист IP65. Конфігурації пам’яті очікуються 8/128 GB та 12/256 GB. Також подейкують про можливі оновлення камер та також Glyph‑світлові елементи в дизайні.
Phone (4a) позиціонується як середньобюджетний смартфон, здатний конкурувати з Google Pixel 10a.

Nothing анонсували смартфон в запрошенні на презентацію Apple: просто змінили дату і назву
Дані: Х

Офіційно флагманських моделей від Nothing у 2026 році не очікується. Очікувана вартість 12/256 GB — близько $475 для стандартної моделі, Pro — біля $540. Подія стане першим великим анонсом Nothing у 2026 році, і всі ключові характеристики, ціни та кольори Phone (4a) та Phone (4a) Pro будуть офіційно представлені саме 5 березня.

Nothing видала стокові фото за зроблені Phone (3) та надала суперечливе пояснення


Джерело: 9to5google.com

