Представлений Nothing Phone (3a) Community Edition — коли дизайн дійсно оригінальний

Nothing Phone (3a) Community Edition

Nothing випустила особливу версію свого доступного смартфона Phone (3a) — Phone (3a) Community Edition. Це лімітована серія, створена у співпраці з фанатами бренду. Водночас це перший смартфон Nothing із матовим, злегка “затуманеним” заднім склом, а також низкою апаратних і програмних змін, у які вклалися переможці фанатського конкурсу.

Оновлений дизайн

У базову версію Phone (3a) додали сміливе забарвлення, яке розробив Emre Kayganacl. Смартфон отримав напівпрозорий насичений синій колір, акцентований зеленими та фіолетовими вставками, а рамка по периметру виконана у білому кольорі.

Головна нова деталь — матове скло, якого раніше не було ні в Phone (1), ні в Phone (2), ні в Phone (3). Попередні пристрої компанії використовували лише глянцеве скло або пластикові покриття, тому візуальний ефект та відчуття в руці мають стати абсолютно іншими. Про зміни в технічних характеристиках Nothing Phone (3a) Community Edition у порівнянні з базовою моделлю не повідомляється.

Програмні зміни

Фанат Jad Zock попрацював над новим годинником на екрані блокування та шпалерами, які стилістично продовжують синьо-фіолетову естетику пристрою.

Ambrogio Tacconi та Louis Aymond запропонували оригінальний аксесуар — настільну гру з кістками у фірмовому стилі Nothing. Кістки постачаються в компактному кейсі, який стилізований під матове скло Community Edition.

Ціна Nothing Phone (3a) Community Edition

Nothing випустить лише 1000 смартфонів Phone (3a) Community Edition. Старт продажів запланований на 12 грудня на офіційному сайті компанії. Ціна не змінилася порівняно зі стандартною версією — £379 або €379. У комплекті одразу додають ігрові кістки.

Охочі можуть зареєструватися на сайті Nothing, щоб устигнути придбати одну з тисячі доступних одиниць.

Джерело: 9to5google