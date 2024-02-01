Nothing Phone (2a) офіційно підтверджено — фокус на продуктивність та камери

В одному зі своїх останніх відео на YouTube компанія Nothing офіційно підтвердила плани з випуску нового смартфона Nothing Phone (2a). Про сам пристрій компанія особливо не розповідала.

Нагадаємо, згідно з чутками, що циркулювали раніше, Nothing Phone (2a) повинен стати більш доступною версією смартфона. Йому приписують оновлений дизайн, OLED-панель із частотою 120 Гц, процесор Dimensity 7200, 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

«З Phone (2a) ми дійсно подвоїли увагу до основних потреб користувачів — продуктивності, камери і т. д.», – сказав співзасновник Nothing Акіс Євангелідіс.

Він додав, що пристрій включає «деякі з найулюбленіших функцій Phone 2». Він не говорить прямо, що Phone (2a) буде більш доступним телефоном у порівнянні з флагманськими пристроями компанії, але з опису можна з упевненістю припустити, що саме так і буде. Попередні чутки стверджували, що ціна доступнішого Nothing Phone (2a) складе в Європі менш як €400.

Поки що немає відомостей, коли може відбутися офіційна презентація Phone (2a). Компанія Nothing не планувала жодних анонсів чи заходів у рамках майбутньої виставки MWC 2024, яка проходитиме у Барселоні наприкінці лютого.

Крім попереднього анонсу нового телефону Nothing також повідомила про випуск SDK Glyph. Він дозволить стороннім розробникам застосунків для Android використовувати миготливі індикатори на задній панелі смартфонів Nothing.

Джерело: The Verge