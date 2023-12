Nothing Phone (2a) ─ більш доступний смартфон отримає оновлений дизайн та чип Dimensity 7200

Останнім часом почали циркулювати чутки про доступнішу версію Nothing Phone (2). У мережі вже з’явилися зображення Nothing Phone (2a), які дають можливість ознайомитися зі смартфоном.

Інсайдер Yogesh Brar опублікував фотографії тестового виробничого зразка Nothing Phone (2a) та деякі характеристики пристрою. Згідно з наявною інформацією, новий смартфон може мати OLED-панель із частотою 120 Гц, чип Dimensity 7200, 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті. З коробки він буде оснащений ОС Android 14.

Nothing Phone 2a PVT

Gets:

– 120Hz OLED panel

– Dimensity 7200

– 8/128GB

– 50MP dual camera setup

– Ships with Nothing OS 2.5

– Android 14

– New back design

– Redesigned Glyph

– Glyph controls similar to Phone 2

MWC launch, Good for $400 pic.twitter.com/WNCoJoRMhW

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 16, 2023