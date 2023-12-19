Nothing Phone (2a) ─ більш доступний смартфон отримає оновлений дизайн та чип Dimensity 7200

Останнім часом почали циркулювати чутки про доступнішу версію Nothing Phone (2). У мережі вже з’явилися зображення Nothing Phone (2a), які дають можливість ознайомитися зі смартфоном.

Інсайдер Yogesh Brar опублікував фотографії тестового виробничого зразка Nothing Phone (2a) та деякі характеристики пристрою. Згідно з наявною інформацією, новий смартфон може мати OLED-панель із частотою 120 Гц, чип Dimensity 7200, 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті. З коробки він буде оснащений ОС Android 14.

Nothing Phone 2a PVT Gets:

– 120Hz OLED panel

– Dimensity 7200

– 8/128GB

– 50MP dual camera setup

– Ships with Nothing OS 2.5

– Android 14

– New back design

– Redesigned Glyph

– Glyph controls similar to Phone 2 MWC launch, Good for $400 pic.twitter.com/WNCoJoRMhW — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 16, 2023

Зображення показує, що Nothing Phone (2a) має невелику подвійну камеру. З чуток, головний модуль оснащений 50-мегапіксельним сенсором, а другий модуль, швидше за все, надширококутний. Дизайн пристрою помітно відрізняється від дорожчого побратима Phone (2) і передбачає використання зменшеного підсвічування Glyph.

Витік стосується передсерійного екземпляра, який слугує для перевірки функціональності та якості продукту перед його масовим виробництвом. Пристрої PVT не обов’язково відбивають остаточний дизайн пристрою.

Швидше за все, офіційний анонс Nothing Phone (2a) відбудеться під час проведення виставки MWC, яка проходитиме з 26 по 29 лютого 2024 року у Барселоні, Іспанія. Орієнтовна ціна цієї моделі очікується на рівні $400.

Джерело: phonearena