Новини Пристрої 19.12.2023 о 12:56 comment views icon

Nothing Phone (2a) ─ більш доступний смартфон отримає оновлений дизайн та чип Dimensity 7200

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Вадим Карпусь

Автор новин

Останнім часом почали циркулювати чутки про доступнішу версію Nothing Phone (2). У мережі вже з’явилися зображення Nothing Phone (2a), які дають можливість ознайомитися зі смартфоном.

Інсайдер Yogesh Brar опублікував фотографії тестового виробничого зразка Nothing Phone (2a) та деякі характеристики пристрою. Згідно з наявною інформацією, новий смартфон може мати OLED-панель із частотою 120 Гц, чип Dimensity 7200, 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті. З коробки він буде оснащений ОС Android 14.

Зображення показує, що Nothing Phone (2a) має невелику подвійну камеру. З чуток, головний модуль оснащений 50-мегапіксельним сенсором, а другий модуль, швидше за все, надширококутний. Дизайн пристрою помітно відрізняється від дорожчого побратима Phone (2) і передбачає використання зменшеного підсвічування Glyph.

Витік стосується передсерійного екземпляра, який слугує для перевірки функціональності та якості продукту перед його масовим виробництвом. Пристрої PVT не обов’язково відбивають остаточний дизайн пристрою.

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Швидше за все, офіційний анонс Nothing Phone (2a) відбудеться під час проведення виставки MWC, яка проходитиме з 26 по 29 лютого 2024 року у Барселоні, Іспанія. Орієнтовна ціна цієї моделі очікується на рівні $400.

Джерело: phonearena

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