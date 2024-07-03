Ноутбук Acemagic X1 з другим екраном, що відкривається вбік на 360° — виробник назвав характеристики

Компанія Acemagic розкрила характеристики свого ноутбука з двома екранами, який був попередньо представлений на Computex 2023. «Перший у світі ноутбук з подвійним екраном 360°» Acemagic X1 (не Z1A, як він називався на виставці) має другий екран на шарнірі, який відкривається наліво від основного дисплея під максимально можливим кутом.
Звичайно, це не перший ноутбук з двома екранами, але Acemagic X1 має другий дисплей такого ж розміру, як і перший. До того ж він досить вдало відкривається та надає користувачу фактично широкий екран, зручний для роботи з двома або більше вікнами. У багатьох випадках такий пристрій міг би позбавити від необхідності використовувати зовнішній монітор.
Компанія позиціює X1 як бізнес-ноутбук, призначений для «мобільних бізнес-операцій», включаючи відеоконференції, аналіз даних або багатозадачність. Користувачі можуть відображати презентації з іншого боку ноутбука. Другий екран може бути розташований повністю позаду першого. Мабуть, у дорозі одна людина змогла б працювати на основному екрані, а інша — дивитися фільм на другому, без того, щоб відвертати увагу того, хто працює.
Отже, Acemagic X1 отримає процесор Intel Core i7-1255U (10 ядер/12 потоків, 2 P-ядра, 8 E-ядер), два дисплеї 14” з роздільною здатністю 1920 × 1200, 16 ГБ двоканальної оперативної пам’яті DDR4 та накопичувач 1 ТБ PCIe 3.0 SSD. У X1 ще немає дати випуску, а також компанія поки не оприлюднює ціну.
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Джерело: VideoCardz
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