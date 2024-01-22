Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) надійшов у продаж в Україні за ціною 72 тис. грн

Компанія ASUS повідомила про початок продажу в Україні нового ультрапортативного ноутбука Zenbook 14 OLED (UX3405). Ця модель була анонсована на початку місяця на виставці CES 2024.

Ця версія заснована на платформі Intel Evo. Вона може оснащуватися процесорами Intel Core Ultra 9 185H, Ultra 7 155H або Ultra 5 125H з графікою Intel Arc. Пристрій може мати до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x з частотою 7467 МГц та твердотілий накопичувач PCIe 4 місткістю до 1 ТБ.

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) оснащується 14-дюймовим дисплеєм ASUS Lumina OLED із співвідношенням сторін 16:10, який доступний у трьох модифікаціях:

3K (2880×1800), пікова яскравість 600 кд/м2, 100% DCI-P3, сертифікація DisplayHDR True Black 600, частота оновлення 120 Гц;

3K (2880×1800), сенсорний, пікова яскравість 550 кд/м2, 100% DCI-P3, сертифікація DisplayHDR True Black 500, частота оновлення 120 Гц;

Full HD (1920×1200), пікова яскравість 600 кд/м2, 100% DCI-P3, сертифікація DisplayHDR True Black 600, частота оновлення 60 Гц.

Ноутбук отримав клавіатуру ASUS ErgoSense, ІЧ-камеру з роздільною здатністю Full HD та механічною шторкою, два інтерфейси Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) і 3,5-мм аудіороз’єм. Також є модулі Wi-Fi 6E (802.11ax) та Bluetooth 5.3. Батарея має місткість 75 Вт·год. Розміри становлять 312,42×220,05×14,9 мм, а вага – 1,2 кг (1,28 кг для версії із сенсорним дисплеєм).

Новий ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) з процесором Intel Core Ultra 7 155H, оперативною пам’яттю 32 ГБ і SSD-накопичувачем на 1 ТБ вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 71 999 грн.