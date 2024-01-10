ASUS представила легкі ноутбуки Vivobook та Zenbook з процесорами Intel та AMD

На додачу до ігрових ноутбуків серії ROG та трансформера Zenbook Duo (2024) компанія ASUS також продемонструвала кілька нових ноутбуків, покликаних задовольнити різноманітні потреби користувачів.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED

ASUS Vivobook Pro 15 OLED (N6506) може використовуватися для творчості й ігор завдяки потужним компонентам: процесору Intel Core 9 Ultra з інтегрованим NPU, відеокарті NVIDIA GeForce RTX 4060 із графічним мультиплексором MUX Switch, 24 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і твердотілому накопичувачу місткістю 2 ТБ. Дисплей ASUS Lumina OLED має роздільну здатність 3К, співвідношення сторін 16:9 та частоту оновлення 120 Гц. Ноутбук оснащений модулем Wi-Fi 6E, роз’ємами Thunderbolt 4, USB-C і Type-A, відеовиходом HDMI 2.1.

ASUS Vivobook S

ASUS Vivobook S – це легкі ноутбуки. Моделі ASUS Vivobook S 14/15/16 (S5406/S5506/S5606) оснащені процесорами Intel Core Ultra (TDP до 45 Вт), які мають вбудований нейронний процесор (NPU). Водночас пристрої ASUS Vivobook S 14/15/16 OLED (M5406/M5506/M5606) створені на базі процесорів AMD серії Ryzen 8040 із графікою AMD RDNA 3 (TDP до 45 Вт), що мають вбудований модуль Ryzen AI. Усі ноутбуки серії ASUS Vivobook S оснащені спеціальною клавішею Copilot.

Новинки оснащені OLED-дисплеями ASUS Lumina з роздільною здатністю до 3,2K (S5606/M5606), частотою оновлення 120 Гц, 100% охопленням простору DCI-P3 і сертифікацією DisplayHDR True Black 600. Клавіатура ASUS ErgoSense має регульоване RGB-підсвічування, а також збільшений тачпад ErgoSense. Пристрої оснащені шарніром, що розкриває екран на кут до 180°, інфрачервоною камерою з механічною шторкою, акумуляторами із підтримкою швидкого заряджання.

ASUS Zenbook 14 OLED

Ультрапортативні ноутбуки Zenbook 14 OLED оснащуються процесорами Intel Core Ultra 9 із графікою Intel Arc або чипами AMD Ryzen серії 8040 із графікою AMD RDNA 3, залежно від версії. Zenbook 14 OLED важить 1,2 кг і має товщину 14,9 мм. При цьому вони мають акумулятор місткістю 75 Вт-год і чималий перелік інтерфейсів, зокрема два Thunderbolt 4 (UX3405) або USB4 (UM3406), USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 і 3,5-мм аудіороз’єм. 3K-дисплей ASUS Lumina OLED підтримує частоту оновлення 120 Гц. Користувачам доступна ІЧ-камера з роздільною здатністю Full HD і механічною шторкою, а також нова клавіатура ASUS ErgoSense із великим тачпадом.