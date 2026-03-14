14.03.2026

Новий MacBook Neo за $599 став найпростішим у ремонті ноутбуком Apple

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Apple MacBook Neo / YouTube iFixit

Нещодавно Apple випустила свій найдешевший ноутбук — MacBook Neo. І водночас він став найбільш придатним до ремонту серед усіх MacBook за останні роки. До такого висновку прийшли експерти з ремонту техніки з iFixit. Вони оцінили ремонтопридатність новинки у 6 із 10 балів. Це може виглядати як середній результат, але для лінійки MacBook це найвищий показник приблизно за 14 років.


Розбірка та ремонт MacBook Neo

Фахівці iFixit відзначили кілька рішень, які суттєво спрощують ремонт MacBook Neo. Найпомітніше серед них — акумулятор закріпили гвинтами, а не клеєм. Це переводить заміну батареї з категорії складного ремонту до рівня звичайної сервісної процедури.

Ще одна особливість полягає у простій схемі розбирання. Після зняття нижньої кришки користувач отримує швидкий доступ до ключових компонентів: акумулятора, динаміків, портів і трекпада. Крім того, спрощена конструкція антени дозволяє легше відокремити дисплей під час ремонту.

А от заміна клавіатури все ще вимагає чимало роботи. Її утримують 41 гвинт і стрічка, але вона вже не приклепана до верхньої панелі, як у деяких інших моделях.


Ще одна зміна проявляється у відмові від трекпада Force Touch на користь механічної конструкції, що також покращує ремонтопридатність. Додатковий плюс — усі гвинти Torx Plus всередині корпусу мають чітке маркування, що спрощує обслуговування.

У ноутбуці використовують модульні порти USB-C і аудіороз’єм, тому їх можна замінити без кропіткого ремонту материнської плати. Під час тестів Repair Assistant від Apple прийняв усі встановлені деталі без проблем.

Втім, певні обмеження та зауваження залишилися. Оперативну пам’ять і накопичувач припаяли до плати, тому модернізувати їх не можна. Також iFixit назвала гвинти pentalobe на нижній кришці “дратівливим” рішенням. Хоча динаміки легко знімаються, але їхня якість залишає бажати кращого.

Ноутбук Apple MacBook Neo коштує $599, а для навчальних закладів — $499. За словами iFixit, покращена ремонтопридатність може бути важливою саме для освітнього сектору, де пристрої часто закуповують великими партіями.

Таким чином, MacBook Neo показує, що Apple здатна робити ноутбуки, які справді легше ремонтувати. Однак поки що невідомо, чи поширяться ці підходи на дорожчі моделі MacBook Air або MacBook Pro — принаймні наразі така ремонтопридатність залишається перевагою бюджетної версії.

ASUS: MacBook Neo за $599 став “шоком” для індустрії Windows-ПК

Джерело: engadget

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що відомо про Apple iPhone 18: розміри дисплеїв, Face ID під екраном та новий графік презентацій
Як в Apple: Samsung Galaxy S27 отримає корпус з алюмінію замість титану і камеру зі змінною діафрагмою
Нові iPhone коштують стільки же, скільки торік: чому Apple, попри "RAM-апокаліпсис", не збільшує ціни?
Nothing анонсувала смартфон в запрошенні на презентацію Apple: просто змінили дату і назву
Дизайн iPhone Fold змусить фанів Apple "перевчитись" користуванню смартфоном
Apple планує абсолютно нову модель MacBook Ultra з сенсорним екраном і вищою ціною, — Гурман
Як зробити манікюр бездротовою зарядкою Apple Watch, або нова хвиля популярності магнітного лаку
iPhone 17e на підході: Apple може представити "бюджетник" вже 19 лютого — розповідаємо про ключові оновлення
Вийшли Apple MacBook Pro з M5 Pro і M5 Max: +30% продуктивності CPU, +50% GPU та 2х швидкості SSD
Наступні Apple AirPods отримають ІЧ-датчики з камерами і +$50 до ціни
Як в Oppo та Vivo: Apple iPhone 18 Pro може отримати телеконвертер
Забудьте про бюджетні ноутбуки: Аналітики прогнозують зростання вартості на 40%
Apple представила 5K Studio Display XDR з mini-LED і 120 Гц за $3299
ASUS: MacBook Neo за $599 став "шоком" для індустрії Windows-ПК
Xiaomi Book 14 вагою до 1 кг отримає до 32 ГБ пам'яті і нові процесори Intel Panther Lake
Реальна ціна батареї iPhone 17 Pro в 10 разів менша, ніж стягує Apple за заміну
Apple Pin: компанія готує ШІ-гаджет у форматі AirTag, з камерами та мікрофонами
Марк Гурман: Apple розробляє ШІ-кулон з Siri, як доповнення iPhone
Apple анонсує захід наприкінці січня: очікуються MacBook Pro M5
ЦРУ таємно попередили Apple, Nvidia і AMD про вторгнення Китаю на Тайвань у 2027 році, — The New York Times
Чоловік два роки заряджав iPhone за "правилом 80%": результат розчарував
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати