Новини Софт 21.01.2026 comment views icon

Nova Launcher повертається з рекламою і подальшою підтримкою

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Nova Launcher повертається з рекламою і подальшою підтримкою
Офіційні скриншоти Nova Launcher з Google Play

Один із найпопулярніших сторонніх лаунчерів для Android, Nova Launcher, який багато хто вже вважав “мертвим”, отримав нового власника й обіцянку подальшої підтримки. Втім, без ложки дьогтю не обійшлося — мова йде про можливу появу реклами.

На офіційному сайті Nova Launcher шведська компанія Instabridge повідомила, що придбала застосунок у попереднього власника — компанії Branch. Угода відбулася лише через кілька місяців після того, як оригінального розробника Nova, Кевіна Баррі, фактично усунули від проєкту. Після скорочень у 2024 році він залишався єдиною людиною, яка працювала над лаунчером, і навіть планував відкрити код Nova. Хоча навіть після цього Nova Launcher продовжував отримувати оновлення.

Новий власник заявляє, що Nova Launcher не закривають і повертають до активного життя. Instabridge прямо говорить про свої першочергові плани:

“Nova не закривається. Наш негайний фокус простий: підтримувати стабільність Nova, сумісність із сучасними версіями Android і активну розробку”.

Компанія також обіцяє збирати зворотний зв’язок від користувачів і бути “відповідальним власником”. Але водночас Instabridge не приховує очевидного: інвестиції повинні працювати і приносити доходи. Тому у безкоштовній версії Nova Launcher можуть з’явитися рекламні оголошення. Це, за словами компанії, потрібно для створення “сталої бізнес-моделі”. У компанії пояснюють свою позицію так:

“Nova потребує сталої бізнес-моделі для підтримки подальшої розробки й обслуговування. Ми розглядаємо різні варіанти, зокрема платні рівні та інші підходи. Як багато хто вже очікував, ми також оцінюємо рекламні моделі для безкоштовної версії”.

Instabridge додає, що якщо рекламу все ж упровадять, платна версія Nova Prime залишиться повністю без неї. Її ціна становитиме $3,99 — раніше через помилку вона тимчасово була значно вищою. Компанія обіцяє не використовувати нав’язливі формати та зберегти швидку й “чисту” роботу застосунку. Водночас у коді Nova вже з’явилися компоненти для відстеження реклами — як від Google, так і від Facebook.

Щодо давніх планів зробити Nova Launcher проєктом з відкритим кодом, новий власник каже, що цю можливість досі “активно оцінюють”, але конкретних рішень поки немає.

Джерело: 9to5google

Популярні новини

arrow left
arrow right
Проєкт Aluminium OS: що відомо про нову ОС Google на основі Android для ПК
Перший погляд на Xiaomi 17 Ultra — видно не все
В Китаї завірусився застосунок "Чи ти мертвий?" — він перевіряє активність самотніх людей
Користувачі Android зможуть транслювати відео на екстрений номер рятувальників
Doom запустили на мультиварці
Лондонські крадії повертають смартфони власникам, якщо це не iPhone
Новий власник GOG: "Здивований Windows, це таке неякісне ПЗ"
OLX запустив опцію "Поторгуватися" зі знижками до 40% від початкової ціни
Chrome для Android отримає закріплення вкладок та Nano Banana з адресного рядка
Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
Розробник створив повну карту українського YouTube з 10 000+ каналів
Швидкий обмін файлами між Android та iPhone: Google подружив Quick Share та AirDrop
Як в росії: Індія вимагатиме від виробників смартфонів встановлення державного застосунку
Українець створив сайт Ratingo з "реальними" топами серіалів: дані з IMDb, Trakt та TMDB, що оновлюють рейтинги кожні 10 хв
"Дія" помилково відкрила ФОП на українку, з неї вимагають ₴45 000 податку — ухвала суду
Android додасть функцію "Причина дзвінка" для маркування важливих викликів
Apple стає "колектором боргів" в оновленій угоді для розробників App Store
Сумісність з Apple AirDrop ламає Wi-Fi на Pixel 10
Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link
Google Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладу
2025 рік на Pornhub: Україна випала з топ-15 за трафіком, глядачів з Linux побільшало на 20%, а Android все ще домінує над iOS
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати