Nova Launcher повертається з рекламою і подальшою підтримкою

Один із найпопулярніших сторонніх лаунчерів для Android, Nova Launcher, який багато хто вже вважав “мертвим”, отримав нового власника й обіцянку подальшої підтримки. Втім, без ложки дьогтю не обійшлося — мова йде про можливу появу реклами.

На офіційному сайті Nova Launcher шведська компанія Instabridge повідомила, що придбала застосунок у попереднього власника — компанії Branch. Угода відбулася лише через кілька місяців після того, як оригінального розробника Nova, Кевіна Баррі, фактично усунули від проєкту. Після скорочень у 2024 році він залишався єдиною людиною, яка працювала над лаунчером, і навіть планував відкрити код Nova. Хоча навіть після цього Nova Launcher продовжував отримувати оновлення.

Новий власник заявляє, що Nova Launcher не закривають і повертають до активного життя. Instabridge прямо говорить про свої першочергові плани:

“Nova не закривається. Наш негайний фокус простий: підтримувати стабільність Nova, сумісність із сучасними версіями Android і активну розробку”.

Компанія також обіцяє збирати зворотний зв’язок від користувачів і бути “відповідальним власником”. Але водночас Instabridge не приховує очевидного: інвестиції повинні працювати і приносити доходи. Тому у безкоштовній версії Nova Launcher можуть з’явитися рекламні оголошення. Це, за словами компанії, потрібно для створення “сталої бізнес-моделі”. У компанії пояснюють свою позицію так:

“Nova потребує сталої бізнес-моделі для підтримки подальшої розробки й обслуговування. Ми розглядаємо різні варіанти, зокрема платні рівні та інші підходи. Як багато хто вже очікував, ми також оцінюємо рекламні моделі для безкоштовної версії”.

Instabridge додає, що якщо рекламу все ж упровадять, платна версія Nova Prime залишиться повністю без неї. Її ціна становитиме $3,99 — раніше через помилку вона тимчасово була значно вищою. Компанія обіцяє не використовувати нав’язливі формати та зберегти швидку й “чисту” роботу застосунку. Водночас у коді Nova вже з’явилися компоненти для відстеження реклами — як від Google, так і від Facebook.

Щодо давніх планів зробити Nova Launcher проєктом з відкритим кодом, новий власник каже, що цю можливість досі “активно оцінюють”, але конкретних рішень поки немає.

