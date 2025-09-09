Популярний Nova Launcher для Android закривається: засновник і єдиний розробник йде з компанії

Офіційні скриншоти Nova Launcher з Google Play

Після того як минулого року майже всі, хто працював над Nova Launcher для Android, були звільнені, Кевін Баррі йде з материнської компанії.

Засновник та єдиний розробник програми котрий залишався, заявив, що він пішов з Branch Metrics після того, як його попросили припинити роботу над проєктом, та спроби зробити його відкритим. Зараз сайт Nova Launcher показує помилку 404, хоча лаунчер все ще доступний в Google Play.

“Привіт усім, Я засновник і оригінальний розробник Nova Launcher. Протягом останнього року я був єдиним, хто працював над Nova. Я хотів повідомити вам, що я залишив Branch і більше не маю стосунку до Nova Launcher. Протягом останніх кількох місяців я готував реліз Nova Launcher з відкритим вихідним кодом. Ця робота включала очищення кодової бази, перевірку ліцензій, видалення або заміну власницького коду та координацію з юридичним відділом для забезпечення належного релізу. Коли Branch придбала Nova у 2022 році, тодішній її генеральний директор і засновник Алекс Остін зробив кілька публічних зобов’язань перед спільнотою щодо майбутнього Nova, включаючи заяви про відкритий код. Однак зрештою мене попросили припинити роботу над Nova Launcher та розробкою відкритого коду. Nova Launcher – це неймовірний проєкт і має неймовірну спільноту. Я вдячний за роки підтримки, відгуків та ентузіазму”.

Алекс Остін, котрий обіцяв, що “код буде опублікований у відкритому доступі та переданий до рук спільноти”, покинув Branch Metrics у 2023 році. Нове керівництво, вочевидь, не дотрималося цієї обіцянки. Зараз, коли Кевін Баррі також офіційно пішов з компанії, незрозуміло, чи отримає Nova Launcher відкритий код.

На думку колишнього керівника відділу зв’язків з клієнтами Nova Кліффа Вейда, якого звільнили у 2024 році, Branch зараз сфокусована на іншій діяльності і її не цікавить Nova Launcher. “Це просто якийсь застосунок, котрим вони володіють, але більше не відчувають потреби у ньому”. Колишній працівник не вірить у дозвіл з боку компанії на розробку лаунчера з відкритим кодом.

Користувачі програми відкрили петицію на change.org з вимогою зробити проєкт відкритим. Невідомо, чи існують якісь юридичні зобов’язання Branch Metrics щодо Nova Launcher, крім публічних заяв колишнього керівника, які наводить автор застосунку.

Дехто з журналістів, котрі написали про закриття Nova Launcher у різних виданнях, виявилися його багаторічними користувачами. Порівняно легкий лаунчер дозволяє гнучку кастомізацію вигляду Android та дає можливість не залежати від дивних естетичних експериментів Google чи виробників смартфонів. Автор цієї новини теж використовував Nova Launcher протягом понад 10 років для втілення власного погляду на зручність та привабливість користувацького інтерфейсу, а також перенесення власних налаштувань вигляду на смартфони різних виробників. Що робити? Використовувати лаунчер доки можливо, а потім використовувати APK — доки дії Google не цьому не завадять та зберігатиметься сумісність.

