Нова мРНК вакцина проти 20 штамів грипу покликана запобігти майбутнім пандеміям

Нова мРНК-вакцина, яка поки що випробувана на людях, включає кілька штамів грипу з пандемічним потенціалом, яким можуть перейти до людини від тварин.

Нове дослідження, що опубліковане у журналі Science, демонструє потенціал єдиної мРНК-вакцини для захисту від усіх 20 відомих підтипів вірусу грипу А та В. Є надія, що вакцина, яка досі була ефективна у доклінічних моделях на тваринах, запобігатиме майбутнім пандеміям грипу, сприяючи імунітету проти штамів вірусу, котрі поки що не перейшли від тварин до людини.

Вакцини навчають імунну систему розпізнавати певні частини патогену. Коли приходить справжня небезпека, організм може швидко «згадати» це тренування і дати відсіч. Щорічні вакцини проти грипу зазвичай концентруються на двох-чотирьох антигенах штамів, які з найбільшою ймовірністю поширюватимуться у відповідний час. Останні вакцини проти COVID-19 зосереджені лише на одній ітерації сумнозвісного білка SARS-CoV-2.

Однією з можливих сильних сторін технології мРНК-вакцин, що недавно з’явилася, є здатність одночасно представляти організму широкий спектр різних антигенів. Стара технологія створення вакцин не здатна запакувати 10 або 20 різних антигенів в одну дозу, але технологія мРНК не стикається з цими обмеженнями.

До теперішнього часу, з появою останньої бустерної дози мРНК двовалентної вакцини Omicron, дослідники включили два конкретні антигени у єдине щеплення. Але якщо б одна вакцина могла допомогти навчити імунну систему розпізнавати десятки різних ітерацій того самого вірусу? Саме цю ідею досліджували вчені з медичної школи Перельмана Пенсільванського університету.

Ключовою антигенною мішенню у вакцинах проти грипу є молекула білка гемаглютиніну. Він знаходиться на поверхні вірусу та має вирішальне значення для його інфекційності. Кожен штам грипу несе свій власний білок гемаглютинін унікальної форми. Експериментальна мРНК-вакцина, протестована у цьому дослідженні, охоплює 20 різних гемаглютинінів грипу: всі 18 відомих підтипів грипу А та два підтипи грипу В.

У нещодавно опублікованому дослідженні повідомляється про випробування полівалентної вакцини на мишах та тхорах. Як пояснив Скот Хенслі, старший автор нового дослідження, головний висновок з цих експериментів полягає в тому, що у тварин виробилися різні антитіла проти всіх 20 штамів грипу. Це показує, що одна мРНК-вакцина може ефективно забезпечувати широкий захист від великої кількості різних антигенів.

