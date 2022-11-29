Нова мРНК вакцина проти 20 штамів грипу покликана запобігти майбутнім пандеміям

Нова мРНК-вакцина, яка поки що випробувана на людях, включає кілька штамів грипу з пандемічним потенціалом, яким можуть перейти до людини від тварин.

Нове дослідження, що опубліковане у журналі Science, демонструє потенціал єдиної мРНК-вакцини для захисту від усіх 20 відомих підтипів вірусу грипу А та В. Є надія, що вакцина, яка досі була ефективна у доклінічних моделях на тваринах, запобігатиме майбутнім пандеміям грипу, сприяючи імунітету проти штамів вірусу, котрі поки що не перейшли від тварин до людини.

Вакцини навчають імунну систему розпізнавати певні частини патогену. Коли приходить справжня небезпека, організм може швидко «згадати» це тренування і дати відсіч. Щорічні вакцини проти грипу зазвичай концентруються на двох-чотирьох антигенах штамів, які з найбільшою ймовірністю поширюватимуться у відповідний час. Останні вакцини проти COVID-19 зосереджені лише на одній ітерації сумнозвісного білка SARS-CoV-2.

Однією з можливих сильних сторін технології мРНК-вакцин, що недавно з’явилася, є здатність одночасно представляти організму широкий спектр різних антигенів. Стара технологія створення вакцин не здатна запакувати 10 або 20 різних антигенів в одну дозу, але технологія мРНК не стикається з цими обмеженнями.

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До теперішнього часу, з появою останньої бустерної дози мРНК двовалентної вакцини Omicron, дослідники включили два конкретні антигени у єдине щеплення. Але якщо б одна вакцина могла допомогти навчити імунну систему розпізнавати десятки різних ітерацій того самого вірусу? Саме цю ідею досліджували вчені з медичної школи Перельмана Пенсільванського університету.

Ключовою антигенною мішенню у вакцинах проти грипу є молекула білка гемаглютиніну. Він знаходиться на поверхні вірусу та має вирішальне значення для його інфекційності. Кожен штам грипу несе свій власний білок гемаглютинін унікальної форми. Експериментальна мРНК-вакцина, протестована у цьому дослідженні, охоплює 20 різних гемаглютинінів грипу: всі 18 відомих підтипів грипу А та два підтипи грипу В.

У нещодавно опублікованому дослідженні повідомляється про випробування полівалентної вакцини на мишах та тхорах. Як пояснив Скот Хенслі, старший автор нового дослідження, головний висновок з цих експериментів полягає в тому, що у тварин виробилися різні антитіла проти всіх 20 штамів грипу. Це показує, що одна мРНК-вакцина може ефективно забезпечувати широкий захист від великої кількості різних антигенів.

We developed a new multivalent mRNA vaccine against all known influenza virus subtypes. Our study describing the vaccine was just published in @ScienceMagazine. 1/nhttps://t.co/HxTKm47EC3 — Hensley Lab (@SCOTTeHENSLEY) November 25, 2022

Ідея нової вакцини полягає не в тому, щоб запобігти зараженню грипом, а в тому, щоб зменшити тяжкість захворювання. Початкові дослідження на тваринах показують, що це можливо, оскільки вакцина ефективно запобігає тяжкому захворюванню у мишей, які зазнали впливу як конкретних штамів, що містяться у вакцині, так і інших штамів грипу, відмінних від конкретних 20 мішеней.

Можливо, найбільш незвичайним аспектом цієї вакцини є те, що вона містить антигени штамів грипу, які ще не потрапили в організм людини. Деякі з 20 антигенних мішеней є типами грипу, активні на цей час тільки у тварин. Але, за словами Хенслі, головна мета тут – випередити наступну пандемію, створивши певний рівень широкого імунітету серед населення.

«[В мишей] вакцина запобігла тяжкому захворюванню та смерті від вірусів, які відрізнялися від компонентів вакцини», — розповів Хенслі. «Це нагадує ситуацію із пандемією. І це наша мета: домогтися базового рівня імунітету у населення, який не обов’язково запобігатиме зараженню новими пандемічними штамами, а скоріше запобігатиме важким захворюванням і смерті, спричинених ними».

Ця робота далеко не перша, у якій досліджується потенціал технології мРНК-вакцини для боротьби з грипом. Низка мРНК вакцин проти грипу знаходиться на різних стадіях випробувань. Нещодавно група дослідників продемонструвала доклінічну ефективність мРНК-вакцини, яка націлена на чотири конкретні білки грипу і, як вважають, забезпечує універсальний захист від більшості штамів.

Гіпотеза полягає в тому, що введення такої вакцини, особливо дуже маленьким дітям, може допомогти настроїти їхню імунну пам’ять проти всіх підтипів грипу на все їхнє життя.

«Ідея тут полягає в тому, щоб створити вакцину, яка дасть людям базовий рівень імунної пам’яті до різних штамів грипу, щоб за наступної пандемії грипу було набагато менше хвороб та смертей», — сказав Хенслі. «Ми думаємо, що ця вакцина може значно знизити шанси будь-коли захворіти на важку інфекцію грипу.»

Ця нова радикальна стратегія розкриває потенціал технології мРНК та змінює спосіб використання вакцин. Наразі продовжуються доклінічні випробування, планується перша фаза випробувань на людях.

Джерело: New Atlas