Moderna разрабатывает мРНК-вакцины от рака, герпеса и ветрянки

Moderna, в январе этого года объявившая о начале клинических испытаний мРНК-вакцины против ВИЧ на людях, приступила к новой программе. В рамках нее биотехнологическая компания, разрабатывающая терапевтические средства и вакцины на основе матричной РНК (мРНК), займется препаратами-кандидатам против вируса простого герпеса (ВПГ) мРНК-1608, вируса ветряной оспы (ВВО) для снижения заболеваемости опоясывающим лишаем (мРНК-1468) и онкологии (мРНК-4359). ВПГ и ВВО являются латентными вирусами, которые остаются в организме на всю жизнь после заражения и могут привести к пожизненным заболеваниям.

«В настоящее время Moderna разрабатывает пять вакцин-кандидатов против латентных вирусов, в том числе против цитомегаловируса Один из видов рода вируса герпеса человека 5 типа. (ЦМВ), вируса Эпштейна-Барра Вирус герпеса человека 4 типа.(ВЭБ), вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), ВПГ и ВВО», — заявила Moderna.

Главный исполнительный директор компании Стефан Бансель отметил, что с помощью вакцин-кандидатов против ВПГ и ВВО есть шансы улучшить качество жизни людей с симптоматическими проявлениями заболевания.

«С нашей новой вакциной против рака на основе ингибиторов Название веществ, подавляющих или задерживающих течение физиологических и физико-химических процессов. контрольной точки Опухоли используют особые молекулы — именно их называют контрольными точками иммунного ответа. мы с нетерпением ждем возможности индуцировать Т-клетки, специфичные для PD-L1 Химическое вещество, лиганд, экспрессируемый опухолевыми клетками. и IDO1 Представляет собой метаболический фермент, который превращает незаменимую аминокислоту триптофан в последующие катаболиты, известные как кинуренины. Многочисленные исследования показали, что IDO1 сильно экспрессируется при различных типах рака человека., посредством вакцинации. Наши исследовательские группы работают над дополнительными мРНК-кандидатами», — добавил он.

Вакцина-кандидат против вируса простого герпеса (ВПГ) компании Moderna (мРНК-1608) также является вакциной-кандидатом против вируса простого герпеса второго типа (ВПГ-2). Вирусы простого герпеса (широко известные как герпес) подразделяются на два типа. ВПГ-1 обычно поражает рот, лицо и гениталии, а ВПГ-2 в первую очередь поражает гениталии. Оба вируса вызывают пожизненные латентные инфекции в близлежащих сенсорных нейронах, из которых они могут реактивироваться и повторно заразить кожу. Лечения против этих заболеваний не существует. В США около 18,6 миллионов взрослых в возрасте от 18 до 49 лет живут с ВПГ-2. Во всем мире примерно 5% населения в возрасте от 18 до 49 лет являются сероположительными к ВПГ-2 (имеют антитела).

Опоясывающий лишай встречается у каждого третьего взрослого человека в течение жизни, и заболеваемость резко возрастает примерно в возрасте 50 лет. Снижение иммунитета у пожилых людей снижает иммунитет против ВВО, позволяя реактивировать вирус из латентно инфицированных нейронов, вызывая болезненные поражения и зуд. ВВО вызывает опоясывающий лишай. Серьезные осложнения опоясывающего герпеса включают постгерпетическую невралгию (10-13% случаев опоясывающего герпеса), бактериальные коинфекции, черепные и периферические параличи. В 1-4% случаев требуется госпитализация. Тяжесть заболевания и вероятность осложнений, в том числе постгерпетической невралгии (ПГН), также увеличивается с возрастом. Заболеваемость растет во всем мире.

Вышеперечисленный вирусы особенно опасен для людей с ослабленной иммунной системой, например, для ВИЧ-инфицированных или после пересадки органов.

Меланома является пятым наиболее распространенным диагнозом рака в США. На ее долю приходится 5,3% всех новых диагнозов рака и 1,5% всех смертей, связанных с раком. Меланома кожи — это рак, который начинается в меланоцитах (клетки, вырабатывающие пигмент) кожи. При диагностике на местной стадии 5-летняя выживаемость составляет примерно 95%. Однако при регионарном или метастатическом заболевании (стадия IIIB+) пятилетняя выживаемость снижается примерно до 30–60%. Приблизительно у 18 тыс. новых пациентов в США диагностирована меланома кожи стадии IIIB+.