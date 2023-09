Нові еко-чохли FineWoven для iPhone 15 — 10 кольорів під палітру магнітних ремінців Apple Watch

Чутки, що циркулювали раніше, отримали чергове підтвердження ─ з виходом серії iPhone 15 компанія Apple має намір відмовитися від використання шкіряних чохлів для своїх смартфонів, які були доступні з 2013 року. Їм на зміну прийдуть чохли FineWoven, які відповідають новому ремінцю Apple Watch. Такі чохли отримають 10 різних варіантів кольору.

All colors of iPhone 15 Eco-fiber Leather Case with MagSafe And this material also used for new Watch band. #Apple #AppleEvent #iPhone15 Also, this type of case has rubber-wrapped bezels, and it’s little darker than main color @URedditor pic.twitter.com/l9kSjxpwuk

За даними інсайдера Kosutami, нова лінійка чохлів буде доступна в чорному, шовковичному, сіро-коричневому, вічнозеленому, тихоокеанському синьому, гліциновому, античному білому, олійно-жовтому, помаранчевому та рожевому кольорах. Чохли мають прогумовані краї, які трохи темніші, ніж колір задньої «тканинної» частини чохла. Джерело вважає, що FineWoven – це офіційно обрана Apple назва для нового матеріалу.

Kosutami раніше заявляв, що Apple планує випустити новий ремінець із тканого матеріалу з магнітною пряжкою разом з Apple Watch Series 9. Тепер інсайдер уточнив, що ремінець буде виготовлено з того ж матеріалу, що і нова лінійка чохлів преміумкласу для iPhone. Ремінець з магнітною пряжкою, зважаючи на все, буде продаватися за ціною $99 ─ як і Braided Solo Loop. З погляду дизайну він може бути схожим на Modern Buckle.

Марк Гурман також продемонстрував зразок майбутнього чохла, який має замінити шкіряні версії.

A sample/replica of the new leather-free iPhone 15 case. I am expecting Apple to begin moving away from leather on its Apple Watch bands as well, but unclear how this impacts the Hermes partnership (I would assume it does not). https://t.co/dUA36mX2BL

— Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2023