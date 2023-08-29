Не тільки iPhone 15 — ще 6 очікуваних новинок майбутньої великої презентації Apple

Традиційна осіння презентація Apple, де покажуть нове покоління iPhone — найімовірніше, наступна серія називатиметься саме iPhone 15 — очікується за два тижні, 12 вересня. Саме цю дату називає авторитетний інсайдер та редактор Bloomberg Марк Гурман, який вкрай рідко помиляється, та інші надійні джерела, й загалом відповідає часовому канону (вівторок). Чого ще, окрім нових iPhone, чекати на майбутній презентації новинок Apple?

iPhone 15

Так, саме iPhone 15 відведено центральне місце у майбутній презентації Apple. На сьогодні щодо цього майже не лишається сумнівів — за попередніми даними, загалом очікується чотири моделі iPhone 15 на заміну тогорічним iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max.

Якщо узагальнювати всю попередню інформацію про головні зміни в дизайні, «чубчик» (він же «моноброва») піде в минуле, і усі нові моделі iPhone матимуть «динамічний острівець», гострі грані дещо згладять, а дисплеї Pro та Pro Max завдяки технології LIPO low-injection pressure over-molding — лиття під низьким тиском стануть більшими в корпусі тих теж розмірів, адже товщина рамки навколо зменшиться з 2,2 мм до 1,5 мм (технологія LIPO дебютувала в Apple Watch Series 7). Зовні iPhone 15 та 15 Plus нагадуватимуть попередні моделі, але перейдуть на чип A16 (на ньому працюють моделі 14 Pro). Також серія iPhone 15 ознаменує довгоочікуваний перехід з Lightning на USB-C у всіх моделях (так, дотиснули). Завдяки цьому зросте швидкість передачі даних кабелем та швидкість зарядки до 35 Вт (з теперішніх 27 Вт у 14 Pro та 20 Вт в базових iPhone 14). Також кольорова палітра iPhone 15 розшириться кількома новими відтінками.

Щодо моделей Pro, у «прошках» Apple відмовиться від сталевої рамки, яка збирає помітні відбитки пальців, на користь титанової, а також замінить перемикач режиму звуку/тиші настроюваною кнопкою «Дія» — як в годиннику Apple Watch Ultra. А ще iPhone 15 Pro вирізнятимуться 3-нм процесором A17 та оновленим внутрішнім компонуванням, яке полегшить ремонт. Також моделі iPhone 15 Pro Max приписують потужнішу камеру, яка включатиме телефотомодуль з перископічним об’єктивом та оптичним зумом х6 (проти х3 зараз). А ще нові iPhone коштуватимуть дорожче на $100-$200 — принаймні моделі з титаном.

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9 — ітераційне оновлення актуальної моделі смартгодинника Series 8, доступної в розмірах 41 та 45 мм. Очікується продуктивніший та більш енергоефективний чип S9, похідний від A15 Bionic, на якому працюють iPhone 13 та iPhone 14. Також є повідомлення про новий колір — рожевий. Водночас кардинальних змін в дизайні та нових функцій на зразок неінвазивного глюкометра у цьому поколінні не очікується.

Apple Watch Ultra 2

Друге покоління захищеного Apple Watch Ultra для спортсменів та любителів екстриму теж отримає процесор S9 та нові компоненти, надруковані на 3D-принтері. Очікується, що нове покоління, серед іншого, вирізнятиметься полегшеною конструкцією та новим темнішим кольором — чорним відтінком титанового корпусу.

Нові чохли iPhone та ремінці Apple Watch

Традиційно під час вересневої презентації очікується анонс нових чохлів для iPhone та ремінців для Apple Watch в різноманітних нових кольорах. Зазвичай вони з’являються в магазині компанії одразу ж після завершення презентації. За чутками, в планах Apple новий тканинний ремінець для Apple Watch Series 9, який матиме магнітну застібку — як в наявного Modern Buckle. Також було кілька повідомлень, що Apple відмовиться від шкіряних чохлів з випуском iPhone 15, які супроводжували нові iPhone з 2013 року. Натомість компанія пропонуватиме чохли, які нагадуватимуть шкіряні, із більш екологічних матеріалів.

Кейс AirPods Pro з USB-C

Також разом з iPhone 15 очікується анонс нового кейса для заряджання AirPods Pro з USB-C в межах ширшої відмови від Lightning в iPhone 15 на користь USB-C.

Кабелі USB-C в кольорах iPhone

Ще одна очікувана помітна зміна — нові фірмові кольорові кабелі з роз’ємами Type-C. Вони випускатимуться у тих же кольорах, що й iPhone 15, та постачатимуться у коробках разом зі смартфонами.

Чутки вказують, що довжина кабелю зросле до 1,5 м (від 1 м), а сам він вирізнятиметься підвищеною зносостійкістю завдяки плетеному захисному шару. Очікується, що Apple окремо пропонуватиме кабелі та інші аксесуари в нових кольорах, що збігатимуться з палітрою iPhone 15.

Кабель Thunderbolt для iPhone 15 Pro

Є повідомлення, що Apple запропонує додатковий кабель USB-C для передачі даних в iPhone 15 Pro, який вирізнятиметься підтримкою Thunderbolt / USB4 та пропускною здатністю до 40 Гбіт/с. Його довжина становитиме 0,8 метра, що суттєво коротше Apple Thunderbolt 4 Pro (1,8 м). Apple нібито продаватиме цей кабель окремо.

За даними відомого аналітика Мін Чі Куо, моделі iPhone 15 Pro підтримуватимуть «принаймні» USB 3.2 або Thunderbolt 3. Водночас кабель в останніх повідомленнях фігурував кабель USB4 на протоколі Thunderbolt 4 та швидкістю передачу даних 40 Гбіт/с, що вдвічі перевершує можливості USB 3.2 Gen 2.

Цілком ймовірно, що у жовтні нас чекає ще одна презентація Apple, присвячена анонсу нових комп’ютерів Mac.