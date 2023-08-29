Офіційно: Apple призначила презентацію iPhone 15 на 12 вересня

Попередні чутки підтвердилися – Apple проведе презентацію своїх нових смартфонів серії iPhone 15 через 2 тижні. Це випливає з запрошень, що розсилаються компанією. Захід Wonderlust запланований на 12 вересня і розпочнеться о 20:00 за київським часом. Як очікується, крім смартфонів також буде представлено розумні годинники Apple Watch наступного покоління.

Захід Wonderlust проходитиме у прямому ефірі з Apple Park. Запрошення включає логотип Apple у сірому, синьому та чорному кольорах, що може вказувати на колірні варіанти, які, за чутками, з’являться у лінійці iPhone 15 Pro.

Дещо про майбутні новинки ми вже знаємо завдяки численним витокам. На нас чекає поява чотирьох моделей: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Очікується, що iPhone 15 та iPhone 15 Plus будуть дуже схожі на iPhone 14, але з парою ключових відмінностей. Виріз у верхній частині екрана, зважаючи на все, замінить Dynamic Island, що вперше з’явився в лінійці iPhone 14 Pro. Роз’єм Lightning може бути замінений портом USB-C, який забезпечить швидше заряджання.

Що стосується iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, у цих версіях очікуються серйозніші зміни. За чутками, вони отримають титанові рамки корпусу, тонші рамки дисплея, значні покращення камери та порти USB-C. Але ці поліпшення можуть також супроводжуватися стрибком цін.

Повідомляється, що в рамках заходу компанія представить новий розумний годинник Apple Watch Series 9 з екранами розмірами 41 і 45 мм, а також нову версію Apple Watch Ultra.

Докладніше про очікувані новинки можна дізнатися у наступному матеріалі.

Джерело: The Verge