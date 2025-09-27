Новини IT-бізнес 27.09.2025 comment views icon

Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
Процесор в руці / Depositphotos

Адміністрація Дональда Трампа розробляє нові правила, які зобов’яжуть виробників напівпровідників узгоджувати обсяги своєї внутрішньої продукції з кількістю чипів, які їхні партнери імпортують у США. Якщо чипмейкери не зможуть підтримувати співвідношення 1:1 у довгостроковій перспективі, їм доведеться сплачувати значні імпортні мита, повідомляє Wall Street Journal. План спрямований на стимулювання внутрішнього виробництва чипів і потенційно може змінити глобальні ланцюги постачання. Але водночас він створює логістичні та технічні труднощі, що можуть ускладнити його реалізацію.

Згідно з проєктом, виробникам доведеться відповідати за кожен імпортований чип, випускаючи один аналогічний у США. Якщо цього не буде виконано, запроваджуватимуться штрафні мита, які можуть сягати 100%. Підхід виходить за межі простого заохочення інвестицій у виробництво, адже пов’язує звільнення від тарифів із конкретними показниками випуску (наприклад, мільйон одиниць). Міністр торгівлі Говард Латнік представив пропозицію лідерам напівпровідникового сектору, наголошуючи на її значенні для національної економічної безпеки.

Проте WSJ не уточнює, як саме уряд США планує рахувати імпортовані інтегральні мікросхеми, адже чипи різняться за складністю, продуктивністю, собівартістю та цінністю. Один мільйон процесорів для смартфонів, таких як Apple A19 чи A19 Pro, не дорівнює мільйону високопродуктивних прискорювачів ШІ, наприклад Nvidia B300.

Компанії, які зобов’яжуться будувати нові виробничі майданчики з випуску напівпровідників на території США, отримають “кредит” на заявлений обсяг — наприклад, мільйон чипів. Це дозволить їм продовжувати імпортувати продукцію без тарифів у період будівництва. Може бути введена й додаткова перехідна підтримка, аби дати компаніям час на нарощування внутрішніх потужностей виробництва. Але знову ж таки: мільйон малих чипів, виготовлених за передовим техпроцесом, не дорівнює мільйону великих, випущених за старішою технологією.

Оскільки адміністрація Трампа планує обкладати митами саме виробників чипів, а не компанії, що випускають кінцеві пристрої, запровадження цих правил може виявитися надзвичайно складним. Такі корпорації, як Apple, Dell, Lenovo та Samsung, імпортують величезні обсяги ноутбуків і смартфонів, у яких використовуються компоненти з усього світу. Відстеження походження кожного чипа у складних ланцюгах постачання потребуватиме значної координації між OEM-виробниками, чипмейкерами та урядом США. Крім того, нарахування тарифів з огляду на багаторівневі міжнародні поставки стане серйозним викликом для дотримання правил.

Якщо пропозицію ухвалять, вигоду можуть отримати ті виробники, які вже розширюють свої потужності в США, зокрема Intel (яка вже має пільги на виробництво в США), GlobalFoundries, Micron, Samsung (активно інвестує у виробництво чипів у США), Texas Instruments і TSMC. Ці компанії зможуть зміцнити свої переговорні позиції з клієнтами, які прагнутимуть закуповувати чипи саме в Америці.

Водночас Білий дім поки не підтвердив ці плани та заявив, що повідомлення в ЗМІ залишаються лише припущеннями, доки не буде офіційного оголошення.

Джерело: tomshardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
Трамп і його родина розбагатіли на $6 млрд після старту торгів токеном World Liberty Financial
Дорожня карта AMD розповідає, коли вийдуть ноутбуки на Zen 6
AMD Magnus APU: новий процесор Xbox конкуруватиме з ПК, а не з PlayStation 6
"США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили", — Дональд Трамп
Вийшли процесори Snapdragon X2 Elite: 5 ГГц та понад 30% приріст продуктивності зі зменшенням енергоспоживання
Intel запустила патріотичний брендинг на тлі звинувачень у зв'язках з Китаєм
Ви будете здивовані: скільки заробила сім'я Трампа на криптовалютах?
Intel готує перший Core Ultra 3 серії 200: 8 ядер, до 4,8 ГГц за €155
«Південний парк» висміяв Трампа у новому 27 сезоні, посварився з Білим домом та відсвяткував угоду на $1,5 млрд
Продаж електричних авто зріс на 25%: Іспанія попереду, США пасе задніх
Два кроки до смітника: Intel отримала кредитний рейтинг BBB, компанія має проблеми з чипами Panther Lake
"Захистіть дітей, або відповідатимете": 44 генпрокурори США звернулися до OpenAI та інших ШІ-компаній
Новий абсолютний рекорд розгону від Intel Core i9-14900KF — 9130,33 МГц
NVIDIA та AMD віддаватимуть США 15% доходів від продажу чипів ШІ в Китай, — Трамп підтвердив
Дональд Трамп закликав голову Intel Ліп-Бу Тана негайно піти у відставку
Пілот F-35 ВПС США майже годину марно розмовляв з техпідтримкою Lockheed — літак розбився
Нюанси угоди NVIDIA та Intel: спільні процесори розробляють вже рік, Трамп тут ні до чого, але уряд США зрадів
Конвеєр кіборгів: вчені створили пристрій для швидкого чипування тарганів
Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5: +20% продуктивності і +35% енергоефективності
Мікрофлюїди: Microsoft інтегрує рідинне охолодження у кремній процесорів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати