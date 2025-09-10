Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air

Apple A19 Pro

Разом із новою серією смартфонів iPhone 17 компанія Apple представила нові мобільні чипи A19 та A19 Pro. Стандартний iPhone 17 отримав звичайний A19, а моделі iPhone Air та iPhone 17 Pro — A19 Pro. Але є нюанс. Хоча згадується про дві моделі процесорів, фактично у смартфонах використовуються три різних версії чипів. Усі вони виготовлені за новішим 3-нанометровим техпроцесом.

Так, справді, у iPhone Air та iPhone 17 Pro використовується процесор A19 Pro. Але річ у тім, що моделі iPhone 17 Pro та 17 Pro Max отримали потужніший A19 Pro із 6-ядерним GPU. У iPhone Air також використовується A19 Pro, але з одним відключеним графічним ядром. Тому чип наче один, але у двох різних версіях з різними рівнями продуктивності.

За даними Apple, відмінності між смартфонами та процесорами наступні:

A19 (iPhone 17) — 6-ядерний CPU, 5-ядерний GPU

A19 Pro (iPhone Air) — 6-ядерний CPU, 5-ядерний GPU

A19 Pro (iPhone 17 Pro/Pro Max) — 6-ядерний CPU, 6-ядерний GPU

Об’єм оперативної пам’яті також різниться: iPhone Air та iPhone 17 Pro отримали по 12 ГБ, тоді як стандартний iPhone 17 — 8 ГБ.

A19

Усі версії A19 отримали Neural Accelerators — прискорювачі для кожного ядра GPU, які покращують роботу зі щоденними завданнями та продуктивність локальних моделей ШІ, наприклад Siri на пристрої. Також оновлено 16-ядерний Neural Engine, дисплейний процесор та процесор обробки зображень.

Apple стверджує, що A19 Pro має найшвидший CPU серед смартфонів та найпросунутіший GPU. CPU отримав на 50% більший кеш останнього рівня, вищу пропускну здатність та поліпшене прогнозування гілок. GPU вирізняється підвищеною швидкістю обчислень, уніфікованим стисненням зображень і другим поколінням динамічного кешування. Neural Accelerators забезпечують у 4 рази більше пікової обчислювальної потужності, ніж у A18 Pro.

A19 Pro

Моделі iPhone 17 Pro також мають нову систему охолодження з випарною камерою, що дозволяє чипу A19 Pro розкривати свій потенціал ще краще. Завдяки новій архітектурі CPU та GPU забезпечують на 40% кращу постійну високу продуктивність у порівнянні з A18 Pro у серії iPhone 16.

Apple заявляє, що iPhone 17 Pro та Pro Max з повноцінним A19 Pro можуть працювати до 150% швидше за попередні покоління. У iPhone Air різниця також відчутна — до 120% приросту графіки порівняно з попередніми чипами.

Офіційні тести Apple уникають прямого зіставлення з A18 чи A18 Pro з iPhone 16, бо там відрив був би меншим. Натомість у графіках використали дані від iPhone 13 і iPhone 15 Pro Max.

Результати тестів продуктивності виглядають так:

A19 Pro (iPhone Air) проти A15 Bionic (iPhone 13) — до 50% швидший CPU, до 120% швидший GPU

A19 Pro (iPhone Air) проти A17 Pro (iPhone 15 Pro) — до 20% швидший CPU, до 50% швидший GPU

A19 Pro (iPhone 17 Pro) проти A15 Bionic (iPhone 13) — до 50% швидший CPU, до 150% швидший GPU

A19 Pro (iPhone 17 Pro) проти A17 Pro (iPhone 15 Pro) — до 20% швидший CPU, до 30% швидший GPU

Для ще більшого відриву Apple радить брати саме Pro-моделі, де графіка може бути до 250% продуктивнішою за A15 Bionic.

