Intel отримає $8,5 млрд на розвиток виробництва в США завдяки закону CHIPS and Science Act

Відповідно до закону CHIPS and Science Act, Intel отримує величезну допомогу від уряду США. Згідно з попередньою угодою, досягнутою з Міністерством торгівлі, компанія може отримати до $8,5 млрд прямого фінансування від уряду.

Ці гроші підуть розширення виробничих потужностей у Сполучених Штатах, зокрема заводів, призначених для виробництва передових напівпровідникових чипів для штучного інтелекту та передових за стосунків.

Очікується, що державні інвестиції підтримають проєкти Intel у чотирьох штатах. Мова йде про будівництво двох нових передових заводів та модернізацію ще одного в Чандлері, штат Арізона, а також будівництво ще двох заводів у Нью-Олбані, штат Огайо. Це також допоможе Intel модернізувати два існуючих заводи в Ріо-Ранчо, штат Нью-Мексико, і розширити свої потужності в Хіллсборо, штат Орегон.

Фінансування урядом у розмірі $8,5 млрд доповнить інвестиції компанії у виробництво в США на $100 млрд, які планується здійснити протягом наступних 5 років. А якщо компанії знадобиться більше грошей, за угодою вона може позичити у США до $11 млрд.

Президент США Джо Байден підписав закон CHIPS and Science Act ще у 2022 році з метою сприяти вітчизняним дослідженням і виробництву напівпровідників, а також зменшити залежність американських компаній від китайських постачальників. Це четверта і найбільша інвестиція адміністрації в CHIPS. Якщо поєднати власні кошти Intel із фінансуванням уряду, це одна з найбільших інвестицій, оголошених у виробництво напівпровідників у США загалом. У лютому уряд також оголосив, що надає GlobalFoundries фінансування в розмірі $1,5 млрд відповідно до закону CHIPS and Science Act, щоб допомогти побудувати нові заводи.

Очікується, що проєкти Intel у вищезазначених регіонах створять 20 тис. будівельних і 10 тис. робочих місць на виробництві. Щоб допомогти місцевому населенню отримати вигоду від цих проєктів, уряд також виділить $50 млн на навчання та розвиток місцевої робочої сили.

ІЛЮСТРАЦІЯ. BASIS. Курс для впевненого початку в ілюстраціях: навички, скіли та побудова портфоліо. Записатися

Джерело: Engadget

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!